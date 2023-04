Tomislav Momirovic szerb kereskedelmitárca-vezető a napokban Pekingben járt, ahol kijelentette, hogy országa és Kína között megkezdődött a tárgyalás, amelynek célja a két ország közötti szabadkereskedelem megvalósítása. A miniszter a találkozót követően kijelentette, hogy sor került egy erre vonatkozó memorandum aláírására is. Ez pedig fontos lépés a gazdaság megerősítése szempontjából. Szerbia és Kína kapcsolatai már most is magas szinten vannak. Szerbia Peking egyik legjelentősebb stratégiai partnere a Nyugat-Balkánon.

A szerb tárcavezető emlékeztetett rá, hogy tíz évvel ezelőtt a Kínába irányuló szerbiai export még csak elenyészőnek számító hatmillió dollár volt. Mára ez a nagyságrend elérte az 1,3 milliárd dolláros nagyságrendet éves szinten. A szabadkereskedelmi egyezmény újabb löketet adhat a kivitel növekedésének, elérheti a kétmilliárd dollárt is. A szerb vállalatok előtt új lehetőségek nyílnak meg a kínai piacon, de a kínai cégek is könnyebben tudnak érvényesülni országunkban – fogalmazott.

Elemzők szerint

Szerbiának a Kínával megkötendő szabadkereskedelmi megállapodása logikus folytatása lenne a régóta fennálló jó kapcsolatoknak.

Az Öv és út kezdeményezés elindításával, majd az átfogó stratégiai partnerség 2016-os aláírásával léptek szinteket ezek a kapcsolatok. 2019-ben a növény- és állategészségügyi bizonyítványokat harmonizáló megállapodások is megszülettek.

A kilátásba helyezett szabadkereskedelmi egyezmény természetesen nem vonatkozik majd a reexportra. Csak a szerbiai hazai termékek exportjára nyújt lehetőséget, ami azt jelenti, hogy a termékek minimum 50 százaléka hazai alapanyagból kell hogy készüljön.

Egyes elemzők azonban máris aggodalmuknak adtak hangot, mert szerintük az egyezmény hozadékaként Szerbiát olcsó, kétes minőségű kínai termékekkel áraszthatják el.

Azt sem tartják sokan jónak, hogy Szerbia már most is elsősorban nyersanyagot exportál Kínába, miközben főleg, illetve szinte kizárólag készterméket importál.

Szerbia külkereskedelmi forgalma dinamikusan nőtt az utóbbi években. Németország mögött Kína az ország második legnagyobb kereskedelmi partnere. A két legnagyobb exportőr, a bori réz- és aranybányát működtető ZiJin és a szendrői acélműveket felvásárló HBIS Group. De egyre több kínai beruházó érkezik az országba. A Budapest–Belgrád vasútvonal szerbiai szakaszát is kínai cégek kínai munkásai építik elsősorban. A munkálatok a tervezett tempónál is jobban haladnak ez idáig.

Az előzményekhez tartozik, hogy amikor Aleksandar Vucic, Szerbia elnöke több mint egy évvel ezelőtt kétnapos látogatást tett Kínában, és részt vett a téli olimpiai játékok megnyitó ceremóniáján Pekingben, már akkor tárgyalást folytatott a témáról Hszi Csin-pinggel, a Kínai Népköztársaság elnökével. A szerb államfő akkor úgy vélte, 2022 végéig meg is születhet a megállapodás. Az újabb céldátum most a jövő év eleje.

Kínából sok mindent, a többi között ruházati cikkeket, lábbelit, használati tárgyakat, telefonokat, orvosi és egyéb elektronikai berendezéseket importál Szerbia.

A balkáni ország kivitelének zömét Kína irányában az élelmiszerek, élelmiszeripari alapanyagok, mezőgazdasági termékek adják.