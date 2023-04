A Kamcsatka-félszigeten hétfőn kitört Sivelucs vulkán továbbra is veszélyezteti a légi közlekedést. A tűzhányó hamufelhője északnyugati irányba sodródva mintegy 500 kilométeres körzetben terjedt szét. A kilövellt hamu a húsz kilométeres magasságot is elérte. A kitörés szürke vulkáni porral borította be a környékbeli falvakat a szerdai jelentések szerint. A helyi hatóságok azt tanácsolták a lakosoknak, hogy maradjanak otthon, és több településen bezárták az iskolákat.

Továbbra is veszélyben van a légi közlekedés a Sivelucs vulkán miatt.

Fotó: AFP

Vlagyimir Szolodov, Kamcsatka kormányzója elmondta, hogy nincs szükség a lakosság tömeges evakuálására, de egyes egészségi problémákkal küzdő helyi lakosokat átmenetileg elszállíthatnak.

Az aktív vulkán kitörését hétfőn jelezték orosz geológusok. Az ottani földtani intézet a vulkán kitörése után 24 órával Kamcsatka partjainál egy 5,8-as erősségű földrengést is észlelt, amely közleményük szerint egy április 3-i földrengés utórengése volt.

A Sivelucsnak az elmúlt tízezer évben mintegy 60 jelentős kitörése volt, a legutóbbi nagyobb 2007-ben.

A KVERT elnevezésű tudományos csoport, amely a vulkánkitörésekre reagálás szervezésével foglalkozik, hétfőn vörös figyelmeztetést adott ki, amelyet továbbra is fenntartanak, mivel a tűzhányó potenciális veszélyt jelent a nemzetközi és a helyi légiközlekedésre.