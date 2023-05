Az orosz–ukrán háború 439. napja – friss hírek

Sorsdöntő ütközetre kerülhet sor a héten Bahmutnál. A hírek szerint a Wagner csoport megkapta azokat a fegyvereket, amelyeket Jevgenyij Prigozsin szerint már hónapok óta vártak. Az új felszereléssel erőteljesebb támadásokat indíthat az orosz haderő. A kijevi vezetés azonban el szeretné kerülni, hogy Moszkva a győzelem napján ünnepelhessen szimbolikus győzelmet, így utasításba adta, hogy keddig mindképpen meg kell tartani a várost.

Orosz drónok támadták éjjel Kijevet.

Fotó: AFP

Az orosz hatóságok 1679 embert, köztük 660 gyereket telepítettek ki az ukrajnai Zaporizzsja megyében található atomerőmű környékéről – közölték helyi orosz illetékesek vasárnap éjszaka.

Az evakuáltak már a frontvonal közelében élők számára kialakított ideiglenes szállásokon vannak a zaporizzsjai Bergyanszkban

– jelentette be Telegram-csatornáján Jevgenyij Balickij, a megye megszállt területeinek élére kinevezett orosz kormányzó. Bergyanszkot még a háború első időszakában foglalták el az orosz erők.

Rafael Grossi, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség főigazgatója szombaton arra figyelmeztetett, hogy az atomerőmű környékén potenciálisan veszélyes a helyzet.

A harci cselekmények Kijev környékén is tovább folytatódtak. Az ukrán hadsereg beszámolói alapján az oroszok 35 darab, iráni gyártmányú Shahed drónnal támadták az ukrán fővárost. A bár az akciót sikerült visszaverni, és valamennyi támadó járművet megsemmisíteni, így is több épületben keletkezett kár, és 5 ember is megsérült – írta meg a CNN.

A hatóságok beszámolói szerint a pusztítás nagy részét nem az ellenséges találatok okozták, hanem a drónok megsemmisítése miatt lehulló törmelék miatt keletkeztek károk.