A félvezetők vagy mikrocsipek a technológia olyan apró, nélkülözhetetlen darabjai, amelyeket a mikrohullámú sütőktől kezdve a személygépjárműveken át a katonai fegyverekig mindenütt használnak és nélkülözhetetlenek. Noha többféle félvezető(anyag) is létezik, az Egyesült Államok és Kína konfliktusa a szilícium félvezetők gyártási helye, Tajvan kapcsán robbanhat ki, ahol az említett chipek nagyjából kilencven százaléka készül. A félvezető iparág értéke meghaladja az 580 milliárd dollárt. Ezek alapján ha Kína bekebelezné Tajvant – amire az amerikai tisztviselők szerint a következő évtizedben kerülhet sor –, a világ többi részéhez hasonlóan a félvezető-ellátást is súlyosan megzavarná. Peking az utóbbi egy évtizedben felfutott félvezetőkapacitását azért szeretné megnövelni, hogy gazdaságilag ellenállóbb legyen egy invázió esetén, de egyúttal haderő fejlesztésének eszközeként is, hogy felkészüljön egy esetleges konfliktusra.

Amilyen kicsi egy chip, olyan sok múlhat rajta

Fotó: Getty Images

A kínai félvezetőiparról tudni kell, hogy leginkább a 24 nanométeres vagy annál nagyobb csipek uralják. Tavaly a kínai Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), az ország legnagyobb chipgyártója a jelentések szerint egy 7 nanométeres csipet gyártott, amely két generációs ugrást jelent, nem mellesleg Kína célja, hogy csipgyártás terén 2025-re hetven százalékban önellátóvá váljon.

A védekezés és az önellátásra törekvés azonban nem tetszik az Egyesült Államoknak. Tavaly a Biden-kabinet átfogó korlátozásokat vezetett be, beleértve azt az intézkedést is, hogy Kínát elzárja az amerikai technológiával készült csipektől a világ bármely pontján. Márciusban Hollandia megerősítette, hogy csatlakozott az Egyesült Államokkal és Japánnal kötött megállapodáshoz.

Ehhez hozzájön még, hogy az Európai Unió a következő szankciós csomagjában már olyan kínai cégeket is említ, amelyek gazdasági kapcsolatokat tartanak fenn Oroszországgal. Peking figyelmeztette Európát, hogy meg ne próbáljon kínai vállalatokat szankcionálni.

A félvezetők felhasználását, eredetét illető amerikai szankciók úgy tűnik, működnek, 2023 első három hónapjában a kínai csipimport 23 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakához képest.

Természetesen Kína nem hagyja válaszlépés nélkül a félvezetőipart érintő intézkedéseket. Peking a feltételezések szerint 1 milliárd jüan támogatási csomagot készít a félvezetőipar számára, amely adókedvezményeket vagy támogatásokat is tartalmaz. Emellett a kínai hatóságok egy biztonsági vizsgálatot követően megtiltották az ország kritikus információs infrastruktúráját üzemeltető cégeinek, hogy az amerikai csipipari óriás, a Micron termékeit vásárolják. A legfrissebb a hírek hatására a kínai félvezetőgyártók részvényei szárnyalni kezdtek.