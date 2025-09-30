Meglepő fordulat: Ukrajna nagy bejelentést tett a Gripenekről, de ez még a svédeket is megdöbbentette – ebből még könnyen botrány lehet

Eltérően nyilatkoztak a felek az esetleges Gripen-szállításokról. Ivan Havriljuk altábornagy, Ukrajna védelmi miniszterhelyettese kijelentette, hogy a svéd gyártmányú JAS-39 Gripen vadászgépek is azok között a nyugati repülőgépek között lesznek, amelyektől „várhatóan” megerősödik az ország légiereje. Ez az első alkalom, hogy egy magas rangú ukrán tisztviselő nyíltan felvette a Gripeneket Kijev érkező repülőgépeinek listájára – írj a Theaviationist.

Gripen: az áhított vadászgép Ukrajna számára / Fotó: TT News Agency via AFP

Csakhogy Stockholmból nem érkezett megerősítés arról, hogy a vadászgépeket átadják. A hónap elején Jonson svéd védelmi miniszter azt nyilatkozta, hogy Svédország csak a háború befejezése után nyitott a Gripen-eladások megvitatására, ez az álláspont azonban ellentmondani látszik Havryliuk megjegyzéseinek.

Az elemzők szerint a miniszterhelyettes a közelgő szállítások helyett a háború utáni jövőbeni megállapodásokra utalhatott, ami jelentős bizonytalanságot hagyott a Gripen-átadás időzítését és mértékét illetően.

Még ha Svédország zöld utat is adna, az ellátási, képzési és tanúsítási akadályok továbbra is jelentősek maradnak.

Az F-16-os program már bebizonyította, hogy hónapokba telik a pilóták és a földi személyzet felkészítése egy nyugati 4. generációs platformra. A Gripen, bár úgy tervezték, hogy könnyebben karbantartható és üzemeltethető legyen, továbbra is külön kiképzési folyamatot igényelne. Az F-16-os programtól való eltérítés nélkül valószínűtlennek tűnik, hogy a Gripen-századok nagyon rövid időn belül működőképessé váljanak.

A logisztika még nagyobb kihívást jelent: egy újabb típus hozzáadása még heterogénebbé tenné az ukrán flottát, mivel minden repülőgépnek saját alkatrészekre és műszaki támogatásra lenne szüksége. Ez nem példa nélküli, mivel olyan országok, mint

Görögország,

Egyiptom

vagy India

számos különböző vadászgéptípust üzemeltetnek, de ez továbbra is rendkívül összetett feladat, különösen egy háborúban álló nemzet számára.

Gripen: vajon megkapja-e Ukrajna az áhított vadászgépet?

Ennek ellenére a svéd vadászgép tökéletes lenne Ukrajna számára, mivel minimális támogatással képes szétszórt műveleteket végrehajtani utakról és előkészítetlen kifutópályákról, elszigetelt helyeken. Viszonylag kis logisztikai mérete ellenére a Saab többcélú repülőgépe fejlett elektronikus hadviselési rendszerekkel, zavarálló radarokkal és NATO-kompatibilis fegyverekkel van felszerelve.