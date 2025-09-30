Fellázadtak a cégvezetők, köszönik, ennyit kértek az országból: élesben zajlik előttünk, hogy mit okoz a Tisza Párt által is tolt, bukott koncepció – a baloldal tapsol

„Hatalmas nagygyűlést” szerveznek egypár napon belül a francia üzleti élet vezetői a vagyonadó ellen, amelytől rettegnek az ultragazdagok, de teljes mellszélességgel támogatja a baloldal és a közvélemény, így egyre nagyobb nyomás nehezedik Sébastien Lecornu kormányfőre, hogy bevezesse a költségvetési deficit csökkentése érdekében.
Nem Franciaországról lenne szó, ha a munkaadók legnagyobb szövetsége, a MEDEF tervezett tüntetése precedens nélküli lenne: 1982-ben több mint húszezer vállalatvezető tiltakozott az akkori szocialista államfő, Francois Mitterrand politikája ellen.
A tervezett tiltakozás azonban a Le Monde tudósítása szerint mutatja, mennyire komolynak tartják most a fenyegetést, és nem ok nélkül. A költségvetési vitákat Francois Bayrou miniszterelnök kormányának szeptember 8-i összeomlása óta Gabriel Zucman közgazdász javaslata uralja, amely szerint a 100 millió eurót meghaladó vagyonnal rendelkező háztartásokra évi 2 százalékos vagyonadót kell kivetni.
Az ötlet hatalmas felháborodást váltott ki messze nagyobb körben annál 1800 szupergazdagnál, akiknek ezt az adót fizetniük kellene.
Lecornunek egyelőre még nincsen kormánya, és nem nyilatkozott arról, hogy mi a terve a költségvetéssel, amelybe az elődje is belebukott, de valamit tennie kell, mert Olaszország helyett immár Franciaország lett az eurózóna robbanáspontja, amelyet a tartós politikai válság pénzügyi káoszba taszított.
Rekordot jelentő 3400 milliárd euróra , a GDP 115,6 százalékára duzzadt az államadósság, a költségvetési deficit tavaly 5,8 százalékra emelkedett a 2023-as 5,4 százalékról. A Bayrou által 2026-ra javasolt 44 milliárd eurós kiadáscsökkentés ellen két hatalmas tüntetéssorozattal és sztrájkkal tiltakoztak a franciák szeptemberben.
A közvélemény szerint nem őket kellene tovább nyúzni, hanem jobban megadóztatni a gazdagokat. A nyomás ennek érdekében nem csupán balról, hanem a radikális jobboldal és a saját centrista szövetségesei részéről is egyre jobban erősödik a 39 éves új kormányfőn.
Lecornu a jelek szerint kezdi megadni magát. Bár kizárta a Zucman-adó bevezetését, nyitva hagyta az ajtót olyan döntések előtt, amelyek a leggazdagabbakat érintik majd, mondván: nem lehet nem meghallani a francia nép igazságosabb adórendszert sürgető követelését.
A kormányfőnek nem is nagyon van más lehetősége. Októberben be kell nyújtani a költségvetés tervezetét a nemzetgyűlésnek, és szüksége van vagy a szocialista párt vagy a Nemzeti Tömörülés képviselőire az elfogadásához, és mindkettő engedményeket, igazságosabb adózást szab feltételül.
A kormány nem kerülheti meg ezt, főleg, ha hozzájön a közvélemény támogatása is. Tehát valamilyen formában visszatér a vagyonadó
– nyilatkozta a Bloombergnek Famke Krumbmüller politikai elemző és az EY Geostrategy partnere, utalva a 2018-ban megszüntetett adónemre.
A 2025-ös költségvetés már emelte az ország legnagyobb és legjövedelmezőbb vállalatainak adóterheit, és maximum 4 százalékos adót vetett ki az évi 250 ezer eurónál többet kereső magánszemélyekre, hogy a kiadáscsökkentéseket elfogadhatóbbá tegye.
A kormány nyolcmilliárd euró többletbevételt becsült a vállalatokra kivetett kiegészítő adóból, és kétmilliárdost a háztartásokat érintő intézkedésből. Mindkettő ideiglenesnek szánták, de a leköszönő miniszterek szerint az utóbbit véglegessé kellene tenni.
Széles körű társadalmi támogatást élveznek a radikálisabb intézkedések is:
az Ifop által a szocialisták megbízásából végzett felmérés szerint a lakosság 85 százaléka szeretné, ha a költségvetés rendbetételére irányuló erőfeszítések a nagyvállalatokra és a gazdagokra támaszkodnának. A Zucman-adót preferálja Emmanuel Macron szavazóinak a 92 százaléka is.
Patrick Martin, a MEDEF elnöke szerint a Zucman-adó gyakorlatilag „kisajátítást” jelentene, a közepes vállalatokat képviselő METI szerint pedig a végüket jelentené.
Még Bernard Arnault, a világ legnagyobb luxusmárkája , az LVMH vezetője is megszólalt, pedig ritkán teszi. Az adó, amely őt célozza meg mindenkinél jobban, „a francia gazdaság megsemmisítésére irányuló egyértelmű szándékot tükrözi” – nyilatkozta szeptember 20-án a brit The Sunday Times napilapnak, és szélsőbaloldali aktivistának nevezte Zucmant.
Coralie Dedieu ügyvéd, az Alastrée ügyvédi iroda munkatársa tovább ment: szerinte „jogi szempontból nem áll meg a Zucman-adó, mivel az elkobzásnak minősülne”.
Mások megértőbbek. „Jelentősen nőtt az elmúlt években a vagyoni egyenlőtlenség, és ezzel foglalkoznunk kell – ismerte el a Le Monde-nak Armand Thiberge, a Brevo ügyfélkapcsolat-kezelő cég egyik alapítója. –A Zucman-adó szükséges, alkalmazható, és nem fogja visszatartani a vállalkozói szellemet. Hajlandó vagyok megfizetni. Ez igazságosság és nemzeti összetartás kérdése. Ellenkező esetben kockáztatjuk, hogy a szélsőségesek kerülnek hatalomra” – tette hozzá, de ő van kisebbségben.
Sok üzleti vezető és gazdag magánember úgy érzi, hogy igazságtalanul kerültek a célkeresztbe, mert sikeresek, míg
az állam nem tudta megfelelően kezelni pénzügyeit és hatékonyan felhasználni a beszedett adókat.
Néhányan azt is fontolgatják, hogy elhagyják Franciaországot. „Szinte minden vállalkozó elgondolkodik a távozáson” – mondta Eric Larcheveque, a Ledger társalapítója és a technológiai ipar egyik vezetője a Le Journal du Dimanche című hetilapnak.
Könnyű is költözniük, mert a gyermekeik külföldön tanulnak, a cégeik külföldön működnek. Egyelőre azonban kevesen tették meg ezt a lépést.
