Amerikai kormányzati leállástól tart a részvénypiac, ismét történelmi csúcson az arany - minden, amit a mai tőzsdenap előtt tudni kell

Enyhén emelkedett a részvénypiac az ázsiai kereskedelemben, az arany is tovább döntögette rekordjait - a piacok egyre nagyobb valószínűséggel árazzák, hogy leáll az amerikai kormányzat, illetve várják az amerikai kamatszint jövőbeli alakulása szempontjából meghatározó munkaerőpiaci adatokat.
Az Egyesült Államok alelnöke, JD Vance kijelentette, hogy a kormány "a leállás felé halad”, miután alig történt előrelépés Donald Trump elnök és a demokraták közötti költségvetési tárgyalásokon. Egy esetleges kormányzati leállás megakasztaná a héten esedékes kulcsfontosságú foglalkoztatási adatok közzétételét, a figyelmet így az augusztusi álláshelyekről szóló, úgynevezett JOLTS-jelentésre irányítva, amely kedden jelenik meg. (Job Openings and Labor Turnover Survey, az amerikai munkaügyi minisztérium által havonta kiadott jelentés.)
Úgy tűnik, a piacok arra készülnek, hogy valóban lesz egy leállás
– mondta a Reutersnek Ray Attrill, a National Australia Bank devizapiaci elemzési vezetője. „Ha tudjuk, hogy nem lesznek bérstatisztikák, az még nagyobb hangsúlyt helyez a meglévő adatokra" - tette hozzá.
A JOLTS-jelentés az első a szeptemberi foglalkoztatási jelentés előtt várható mutatók közül, amelyet a Federal Reserve kulcsfontosságúnak tekint a kamatcsökkentések időzítésének meghatározásában. Egy elhúzódó kormányzati leállás azt eredményezhetné, hogy a Fed október 29-i ülésén kevésbé lát tisztán a gazdasági helyzetben. Az elemzők arra számítanak, hogy a JOLTS adatai szerint az álláshelyek száma augusztusban nagyjából 7,18 millió körül stabil maradt.
„A piacok számára a legközvetlenebb következmény az, hogy a leállás késleltetheti bizonyos adatok, köztük a kritikus mezőgazdaságon kívüli foglalkoztatási jelentés közzétételét” – írta Kyle Rodda, a Capital.com elemzője.
A piaci szereplők számára jelenleg elsődleges fontosságú az amerikai kamatpálya, mivel az eszközárakat az a várakozás támasztja, hogy több, akár nagyobb kamatcsökkentés is közeleg
- tette hozzá.
Megállapodás hiányában az amerikai kormányzati leállás szerdán kezdődne, ugyanazon a napon, amikor új amerikai vámok lépnének életbe a nehézteherautókra, a szabadalmaztatott gyógyszerekre és más termékekre. A Fehér Ház hétfő este bejelentette, hogy október 14-től a bútorok és a szekrények importját is sújtják a vámok.
Kedden publikált adatok szerint a kínai beszerzési menedzser index (PMI) szeptemberben 49,8-ra emelkedett az augusztusi 49,4-ről, de így is a 50-es, a növekedést a zsugorodástól elválasztó határ alatt maradt. Ez arra utal, hogy a termelők további ösztönzőkre és az amerikai kereskedelmi megállapodás körüli tisztább képre várnak.
A gazdasági és kereskedelmi bizonytalanság támaszt adott az aranynak amely új csúcsot ért el 3843,49 dolláron.
Az olaj árfolyama csökkent, miután az OPEC+ növeli kitermelését, és újraindulhat az export az iraki Kurdisztánból.
