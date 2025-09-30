Deviza
Soha ennyi aranyon nem ült még Amerika, a német tartalék a nyomába se ér – de ez nem sok jót ígér

A rekord az aranyár idei negyvenöt százalékos emelkedésének köszönhető, ami új helyzetet teremt a globális jegybankok és befektetők számára. Az amerikai aranytartalék értéke minden idők legmagasabb szintjére ugrott, meghaladva az ezermilliárd dollárt.
VG/MTI
2025.09.30., 06:39

Az Egyesült Államok 261,5 millió uncia, azaz több mint 8100 tonna aranyat birtokol, ennek körülbelül a fele Fort Knox falai között, a többi West Pointban és New Yorkban található. A Bloomberg hétfői jelentése szerint az amerikai aranytartalék összértéke átlépte az ezermilliárd dollárt, ami szimbolikus mérföldkő: még sosem volt ennyire értékes az amerikai aranykészlet.

Bullion At Gold Investments Ltd. As Gold Holds Ground Near Record amerikai aranytartalék
Az amerikai aranytartalék értéke minden idők legmagasabb szintjére ugrott, meghaladva az ezermilliárd dollárt / Fotó: Chris Ratcliffe

A nemesfém árfolyama rövid időn belül kétszer is rekordot döntött. 

Hétfő délután az arany unciánként 3844,30 dolláron állt a Comex-en, 0,93 százalékos emelkedés mellett, de nem sokkal korábban minden idők csúcsán, 3860,45 dolláron is jegyezték.

Az Egyesült Államoké a világ legnagyobb aranytartaléka, amely több mint kétszerese a második helyen álló Németország 3400 tonnás készletének.

A dobogón Olaszország (2500 tonna) és Franciaország (2400 tonna) következik, míg Oroszország és Kína holtversenyben osztozik az ötödik helyen (2300 tonnával).

Válság ellen készíthetik elő az amerikai aranytartalékot

A mostani árfolyamrobbanás nem légüres térben történt. A Fed kamatcsökkentési ciklusával, az inflációs félelmekkel és a geopolitikai kockázatokkal együtt az arany „menekülőeszköz”-szerepe ismét előtérbe került – ahogy korábban megírtuk, az idei évben több hullámban döntötte meg a történelmi rekordokat az árfolyam.

A kérdés most az, hogy meddig tarthat ki a lendület. Az aranypiacot követők szerint a dollár gyengülése és a monetáris lazítás még tovább fűtheti az árfolyamot, ugyanakkor a profitrealizálás veszélye is a levegőben lóg. A következő hetekben eldőlhet, hogy az arany csak átmeneti szárnyalást produkált, vagy egy tartósan magasabb árszinttel kell számolnia a világgazdaságnak.

Egyébként nem csak az Egyesült Államok profitál a drágulásból: Magyarország aranytartaléka is történelmi szintre ugrott, hiszen a jegybank 94,5 tonnányi készlete ma már több mint 11 milliárd dollárt ér.

Hatalmasra duzzadt Magyarország aranytartaléka az elmúlt tizenöt évben

Rekord magasságba, a tizenöt évvel ezelőttinek a harmincötszörösére emelkedett nemzeti aranytartalékunk, miután a Magyar Nemzeti Bank az elmúlt időszakban jelentős készleteket vásárolt. Magyarország aranytartaléka stabiliást biztosít napjaink politikai és gazdasági hullámverései közepette.

 

 

