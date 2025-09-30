Soha ennyi aranyon nem ült még Amerika, a német tartalék a nyomába se ér – de ez nem sok jót ígér

Az Egyesült Államok 261,5 millió uncia, azaz több mint 8100 tonna aranyat birtokol, ennek körülbelül a fele Fort Knox falai között, a többi West Pointban és New Yorkban található. A Bloomberg hétfői jelentése szerint az amerikai aranytartalék összértéke átlépte az ezermilliárd dollárt, ami szimbolikus mérföldkő: még sosem volt ennyire értékes az amerikai aranykészlet.
A nemesfém árfolyama rövid időn belül kétszer is rekordot döntött.
Hétfő délután az arany unciánként 3844,30 dolláron állt a Comex-en, 0,93 százalékos emelkedés mellett, de nem sokkal korábban minden idők csúcsán, 3860,45 dolláron is jegyezték.
Az Egyesült Államoké a világ legnagyobb aranytartaléka, amely több mint kétszerese a második helyen álló Németország 3400 tonnás készletének.
A dobogón Olaszország (2500 tonna) és Franciaország (2400 tonna) következik, míg Oroszország és Kína holtversenyben osztozik az ötödik helyen (2300 tonnával).
A mostani árfolyamrobbanás nem légüres térben történt. A Fed kamatcsökkentési ciklusával, az inflációs félelmekkel és a geopolitikai kockázatokkal együtt az arany „menekülőeszköz”-szerepe ismét előtérbe került – ahogy korábban megírtuk, az idei évben több hullámban döntötte meg a történelmi rekordokat az árfolyam.
A kérdés most az, hogy meddig tarthat ki a lendület. Az aranypiacot követők szerint a dollár gyengülése és a monetáris lazítás még tovább fűtheti az árfolyamot, ugyanakkor a profitrealizálás veszélye is a levegőben lóg. A következő hetekben eldőlhet, hogy az arany csak átmeneti szárnyalást produkált, vagy egy tartósan magasabb árszinttel kell számolnia a világgazdaságnak.
Egyébként nem csak az Egyesült Államok profitál a drágulásból: Magyarország aranytartaléka is történelmi szintre ugrott, hiszen a jegybank 94,5 tonnányi készlete ma már több mint 11 milliárd dollárt ér.
