Kiszivárgott a Boeing titkos terve: lecseréli a halálgépét, teljesen új utasszállótó repülőt épít – ez lesz a 737 Max utódja, ami legyőzheti az Airbust

A Boeing már egy új keskeny törzsű repülőgép pilótafülkéjét tervezi a Boeing 737 MAX utódjaként, melynek tervezése még a fejlesztés korai szakaszában van — közölte a Wall Street Journal.

A Boeing új repülőgéptípust tervez, hogy visszanyerje a bizalmat / Fotó: Shutterstock

A lap forrásai szerint ez egy hosszú távú kísérlet arra, hogy a cég visszaszerezze az üzletet, amelyet a biztonsági és minőségi problémák sorozata miatt riválisának, az Airbusnak veszített el. 2025 elején Kelly Ortberg, a Boeing vezérigazgatója találkozott a Rolls-Royce brit képviselőivel, ahol megvitatták a repülőgép új hajtóművének terveit – állítja a forrás.

Ortberg kinevezett egy új termékfejlesztési vezetőt is a Boeing kereskedelmi repülőgép-üzletágába, aki korábban egy új típusú repülőgép fejlesztésén dolgozott.

Innováció vagy kárcsökkentés

Korábban a cég több jelentős kihívás kezelése miatt háttérbe szorította az új repülőgépek fejlesztését. Ezek a tervek azt is jelzik, hogy a vállalat arra számít, hogy a legmodernebb repülőgép-tervezés az elkövetkező évtizedekben is hajtóerőként szolgálhat az üzleti tevékenységéhez.

Ortberg még nem osztott meg részleteket a 737 utódmodelljével kapcsolatosan. Azt azonban kiemelte, hogy prioritásai a Boeing régóta fennálló minőségi és gyártási problémáinak megoldása, valamint a mérlegének megerősítése.

Egy nemrégiben tartott befektetői konferencián Ortberg elmondta, hogy a vállalat különböző projektek befejezésén dolgozik, amelyek „sok tőkét szabadítanak fel számunkra, hogy a következő lépésekre koncentrálhassunk”.

Helyreállítási terv egy nehéz időszak után

A Boeing közleményében kijelentette, hogy továbbra is a helyreállítási tervre koncentrál, amely magában foglalja a mintegy 6000 darabos kereskedelmi repülőgép-rendelés teljesítését és a már bejelentett repülőgép-modellek tanúsítását.

Csapatunk értékeli a piacot, fejleszti a kulcsfontosságú technológiákat és javítja pénzügyi teljesítményünket, hogy készen álljunk, amikor eljön az ideje egy új termék bevezetésének

– tette hozzá a vállalat.

Újratervezés a halálos repülőgéphibák után

A Boeing repülőgép-fejlesztési programjai az elmúlt években nehézségekkel küzdöttek. A 737 MAX 2017 májusában lépett kereskedelmi forgalomba, de azóta két halálos balesetben is részes volt. Ez 2019-ben a teljes vállalat globális negatív megítéléséhez vezetett, és két új gépváltozat bevezetését is késleltették. A vállalat később feladta, majd bejelentette az új közepes méretű repülőgép gyártásának tervét. A 777-es új fejlesztésével így évekre lemaradt.

Repülőbalesetek és szabályozások

A balesetek és egyéb biztonsági problémák megingatták a vásárlók bizalmát, változásokat váltottak ki a Boeing vezetőségében, és szigorúbb szabályozási intézkedéseket eredményeztek.

Miközben a Boeing küzdött a nemzetközi megítéléséért, riválisa, az Airbus sem tétlenkedett. Az európai repülőgépgyártó a teljes szállítások és a megrendelésállomány tekintetében a világ legnagyobb repülőgépgyártójává nőtte ki magát.

Annak ellenére, hogy gyártását körülbelül 20 évvel riválisa után kezdte meg, az Airbus A320 keskenytörzsű repülőgépeinek szállításai végül utolérték a Boeing 737-esek szállításait.