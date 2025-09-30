Arany: már 4000 dollár felé kacsintgatnak a befektetők

Remek formában van az arany az elmúlt időszakban, az árfolyam még augusztus végén mutatott pozitív jeleket, ezt követően pedig az unciánkénti jegyzése látványosan törte át a 3430 dollár körüli ellenállást. A fontos technikai szintek áttörése után pedig már 3800 dollár felett jár, remek szeptembert produkálva.

Tovább száguld az aranyvonat / Fotó: NurPhoto via AFP

Arany: beigazolódott az optimizmus

Ezzel az arany emelkedése idén is kimagasló,

meghaladja a 45 százalékot, és jócskán lekörözi az S&P 500 indexet is, illetve a főbb nemzetközi részvénypiacokat.

Az arany emelkedése mögött persze több tényező is meghúzódik, miután az előző években már egyébként is nagyot emelkedett.

Az arannyal kapcsolatban többször is optimistán fogalmaztunk már, év elején, illetve az év során is izgalmasnak tartottuk a nemesfémet az erős visszamenőleges teljesítmény ellenére is, egyelőre pedig valóban az év egyik legnagyobb sztorija a tőkepiacokon a nemesfémek nagy menetelése.

Látható, hogy a bizonytalanság sok esetben kedvező a nemesfémeknek, köztük egyébként az ezüstnek is, itt is már 47 dollárig emelkedett az unciánkénti árfolyam.

Trump-hatás az aranypiacon

Donald Trump amerikai elnök vámpolitikával kapcsolatos bejelentései jelentősen megmozgatták a tőkepiacokat ebben az évben, amire tekintettel – a dollár gyengülése mellett – felértékelődött az arany menedékeszköz-szerepe, miközben általánosan is igaz, hogy a gyengébb dollár általában segít az aranynak és a nyersanyagoknak is.

Nem meglepetés az sem, hogy a nyersanyagkapcsolt szektor az S&P 500-on belül a második legerősebb volt eddig idén.

Az amerikai jegybank, azaz a Fed időközben kamatvágási ciklust indított el szeptemberben. Mivel a piacok ezt már beárazták, ezért a kérdés már csak az maradt, hogy milyen ciklusban gondolkoznak a döntéshozók, legyen szó annak hosszáról, mértékéről vagy intenzitásáról.

Nos, láthatóan jó eséllyel jönnek még további vágások a következő negyedévekben, ugyanakkor az előrejelzések nagy szóródást mutatnak.

A bizonytalanság így ugyan nem sokat csökkent, ám az aranynak a csökkenő reálhozamok szintén segítséget nyújthatnak, lévén erősödik alternatívafunkciója. Az utóbbi napok mozgásában ennek is szerepe lehetett.