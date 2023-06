A több mint egy éve legerősebb szintjeit döngető forintnak várhatóan nem lesznek nyugodt napjai a Magyar Nemzeti Bank jövő keddi havi kamatdöntő ülése előtt sem: a következő három nap mindegyikében lesz olyan nemzetközi esemény, amely kilengéseket okozhat a közép-európai piacokon is. Még az irány sem jósolható meg, a forintot az elmúlt hetekben nem fáradó erők igazgatták az újabb csúcsdöntések irányába, ugyanakkor a lendület, illetve a hiánya függhet az e heti amerikai és frankfurti hírektől.

Fotó: AFP

A hét piaci szempontból legnagyobb eseménye a Federal Reserve szerdai ülése, ezt azonban megelőzik a keddi amerikai inflációs adatok, amelyek meglepetés esetén komoly hatást gyakorolhatnak a jegybankra. Mindezek a nemzetközi piacokon elhomályosítják az Európai Központi Bank csütörtöki kamatdöntését és iránymutatását. A forint esetén azonban az is számíthat, hogy előretekintve mekkora további szigorításra számítanak a piacok az euróövezetben.

Alapösszefüggésként: az erős dollár alapvetően nem szokott jót tenni a feltörekvő piaci devizáknak, a forintnak sem. Tavaly erőteljesen működött is ez a kapcsolat, az idén viszont jelentősen fellazult – többek közt az energiaválság enyhülésének betudhatóan. Ugyanakkor bizonyos piaci konstellációban mégis befolyásolhatja az árfolyamot, ha módosulnak a nemzetközi monetáris politikai és gazdasági kilátások. És az idén sűrűn változnak.

Néhány héttel ezelőtt, a Fed május eleji ülésének környékén a piacokon szinte biztosra vették, hogy vége az amerikai jegybank tavaly márciusban kezdett kamatemelési sorozatának, sőt, hamarosan kezdődnek a kamatcsökkentések. Elméletben ez gyengébb dollárt jelent,

az euróval szembeni 1,1-en túli több mint egyéves mélypontról azonban a dollár visszafordult,

mert olyan gazdasági adatok érkeztek, amelyek makacs inflációt sejtetnek.

Május eleje óta visszatért a dollár önbizalma. Forrás: Stooq.com

Az amerikai állampapírhozamokat pedig megemelte júniusban – további támogatást adva a zöldhasúnak –, hogy nagy kínnal megszületett a politikai megegyezés az amerikai adósságplafon megemeléséről, azaz nő az adósságkibocsátás. A piaci szereplők zöme immár arra számít, hogy bár valószínűleg szünetet tart a kamatemelésekben szerdán a Fed – amint azt előre jelezte –, nem a szigorítás végét jelenti be, hanem azt, hogy júliusban akár jöhet egy újabb kamatemelés is.

Mindez hónapokkal meghosszabbíthatja a dollár pünkösdi királyságát.

Az elmozdulásra a piaci várakozásokban és az árfolyamokban akár szerda előtt is sor kerülhet, ha kellemetlen meglepetést hoznak a kedden esedékes májusi amerikai inflációs adatok. Különösen a változékony élelmiszer- és energiaárakat kiszűrő maginflációt figyelik majd: ha a havi áremelkedés meghaladja az áprilisi 0,4 százalékot, azt már jelzésnek tekintenék a piacokon, hogy a Fed tovább szigorít, és még annak is van némi rizikója, hogy ezt már most teszi, nem júliusban.

Fotó: Shutterstock

A forint az idén általában ellenálló volt a dollár erősödő hullámaira, és hogy lesz-e rá hatása – akár gyengítő, akár erősítő – az amerikai inflációs és jegybanki híreknek, az a nemzetközi várakozások árnyalatnyi módosulásától is függhet egy adott devizapiaci hangulatban és dinamika mellett. Ugyanez a helyzet csütörtökön, amikor az EKB-ülésen is az a tét: a korábbinál nagyobb, netán tartósabb szigort valószínűsítenek-e a döntések és a kommnentárok.

Alapvetően néhány hónapnál hosszabb távra az elemzők szerint az eurónak és a forintnak áll a zászló. Az EKB a várakozások szerint még nem tart annak a közelében, mint a Fed, hogy leállítsa a maga kamatemeléseit, Európa recesszióba merülése ellenére sem. Magyarországon pedig annak ellenére vonzóan magasak a forint kamatai, hogy ez MNB megkezdte a csökkentésüket és várhatóan ezt folytatja is.

A forint idei erősödő trendje az euró ellenében egyértelmű, ha euró/dollár keresztben voltak is kilengések Forrás: Stooq.com

A dollár ugyan most épp jól áll, de a vásárlói kedv visszatérése az olyan feltörekvő devizákra, mint a brazil reál, a dél-afrikai rand vagy az izraeli sékel, azt mutatja, hogy megkezdték a készülődést a gyengébb dollár időszakára – írták jegyzetükben az ING elemzői, akik szerint az euró aligha gyengül 1,05–1,07-nál gyengébb szintekre a dollár ellenében a hétfői 1,076 környékéről, és az év végére 1,15-on túlra erősödhet. Ez támogató lehet az amúgy is magabiztos forint számára is.