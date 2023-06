Javította India növekedési kilátásait a JPMorgan a héten nyilvánosságra hozott GDP-adat hatására, amely azt mutatta, hogy a világ ötödik legnagyobb gazdaságának bővülése az első negyedévben éves bázison 6,1 százalékra gyorsult az előző három hónapban mért 4,5 százalékról. A kormány becslése szerint így a március végével zárult pénzügyi évben a növekedés elérheti a 6,5 százalékot, ami azt jelenti, hogy változatlanul India az egyik leggyorsabban fejlődő feltörekvő gazdaság, és Kínával együtt húzza Ázsiát.

Az export mellett a belső kereslet hajtotta az első negyedévben az indiai gazdaságot.

Fotó: AFP

Az amerikai bank elemzői arra számítanak, hogy jövőre az eddig jelzett 5 százalék helyett 5,5 százalékos lesz a növekedés a globális lassulás miatt.

Az idei év más szakértők szerint is jól kezdődött India számára.

A növekedés sokkal gyorsabb és nagyobb ütemű volt a piaci konszenzusnál

– nyilatkozta a CNBC-nek Radhika Rao, a DBS Bank vezető közgazdásza. A gazdaság fejlődését elsősorban a belső kereslet és az export hajtotta.

„India szolgáltatási exportja továbbra is erős, az árukivitel pedig ciklikusan is jobban teljesít a vártnál” – írták az utóbbival kapcsolatban a jegyzetükben a JPMorgan elemzői.

Rao szerint azonban volt számos pozitív meglepetés is, például a feldolgozóipar, az építőipar és a mezőgazdasági termelés, valamint az állóeszköz-beruházások növekedése is jobban alakult a korábban vártnál. Ezzel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy veszítenek a lendületükből azok a gazdaságok, amelyek nagymértékben függnek a kereskedelemtől, de azok jobban teljesítenek, mint például India, amelyek a növekedés „szerves mozgatórugóira” összpontosítanak.

Az export a globális lassulás miatt veszít majd a lendületből.

Fotó: Shutterstock

Kockázatokat azonban India számára is rejt 2024 – figyelmeztetett a JPMorgan. Bár a kormány bejelentette a beruházási kiadások növelését, időbe telik, amíg ez a szélesebb magánberuházási ciklusban is megjelenik.

Az Indiából érkező beruházások az elmúlt néhány évben „nem nagyon mozdultak meg” – hangsúlyozta Jahangir Aziz, a bank feltörekvő piacokért felelős gazdasági vezetője.

Az elmúlt hat hónapban világszerte érzékelhetően csökkentek a közvetlen külföldi befektetések

– tette hozzá, és ez igaz Kínára és Indiára is.

„A magánberuházások Indiában lényegében stagnáltak, ahogy 7 százalékos szinten a kormányzati beruházásokból származó állami kiadások is az elmúlt tíz évben” – emelte ki.

A kormányzati beruházások a munkahelyteremtést, az pedig a fogyasztást generálja.

Fotó: Shutterstock

A Reuters által megkérdezett más közgazdászok szerint viszont a kormány ösztönzőpolitikájának köszönhetően változatlanul a beruházások növekedése lesz a gazdaság motorja, ami a munkahelyteremtés révén végül generálja a fogyasztást. „A beruházási kereslet az egyetlen tartós összetevő” – írta jegyzetében Soumya Kanti Ghosh, az Indiai Állami Bank vezető közgazdásza.

Az amerikai befektetési bank egyébként arra is számít, hogy az indiai export csökken, mivel a globális növekedés lelassul, és több fejlett gazdaság a recesszió felé tart.

„A globális növekedés lendülete várhatóan még mindig lassulni fog a következő negyedévekben, és belföldön késleltetve lesz érezhető a monetáris politika normalizálásának hatása” – állítja a JPMorgan.