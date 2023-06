A NATO-val párhuzamosan Oroszország is hadgyakorlatot kezd a Balti-tengeren Haditengerészeti gyakorlatba kezdett a Balti-tengeren – jelentette be Oroszország, alig egy nappal azután, hogy a NATO-tagállamok is megindították éves balti-tengeri gyakorlatukat. Az orosz Csendes-óceáni Flotta is gyakorlatba kezd a Távol-Keleten.