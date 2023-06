Szlovákiában az idén már másodjára, ezúttal 10,6 százalékkal emelkednek a nyugdíjak a magas infláció miatt, írja felvidéki Paraméter.

Fotó: Shutterstock

Januárban volt már egy emelés, akkor 11,8 százalékkal nőttek a nyugdíjak az aktuális valorizációnak köszönhetően, akik január és június között vonultak nyugdíjba, azoknak ugyanennyivel emelték a korábban jóváhagyott nyugdíjösszeget.

A lap ugyanakkor megjegyzi, hogy ősszel Szlovákiában országgyűlési választások lesznek, emiatt egyre gyakrabban érkeznek új információk a nyugdíjemelésekről.

Talán ennek tudható be az is, hogy a szlovák parlament a minimálnyugdíjak összegének feloldásáról is döntött. „A Szociális Biztosító automatikusan, kérvényezés nélkül, a rendkívüli valorizáció utáni nyugdíjak összege alapján fogja újra megállapítani a minimálnyugdíj összegét” – közölte Martin Kontúr szóvivő. Október ráadásul újabb minimálnyugdíj-emelés következik. Júliustól ugyanis a nyugdíjminimum összege 30 ledolgozott év után a létminimum 136, októbertől pedig már a 145 százalék lesz, így ismét újraszámítják a minimálnyugdíjakat.

Szlovákiában májusban 12,3 százalékos volt az infláció, ez volt a harmadik hónap, amikor mérséklődött a drágulás üteme a februári 15,4 százalékos inflációs csúcs óta.