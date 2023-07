Meglehetősen drámai helyzetet teremtett a mesterséges intelligencia (MI) térnyerése az utóbbi hetekben, egyre többünket kerülget a jeges félelem, ahogy mind hosszabbra nyúlik azoknak az MI-alkalmazásoknak a listája, amelyek állítólag képesek az emberi munkavégzést helyettesíteni.

Mesterséges intelligencia; Fotó: cono0430

Egyes programok minden irányítás nélkül készítenek illusztrációs képeket, könyvborítókat vagy plakátokat, míg mások valós időben elemzik és fordítják le a pénzügyi híreket, sőt a konzekvenciát is levonva, befektetési tippet is adhatnak.

Ha pedig például valaki a kutyájára kötne felelősségbiztosítást Németországban, csak fel kell töltenie róla egy fotót a weboldalra, és a mesterséges intelligencia már küldi is a havi díjról szóló értesítést mindenfajta humán közreműködés nélkül.

Mivel az ilyen és ehhez hasonló alkalmazások fejlesztése már meg is kezdődött, nem csoda, hogy a végzet prófétái az összes közösségi oldalt telekürtölték a rémisztő hírrel: munkahelyek milliói szűnhetnek meg.

A McKinsey Global Institute tanácsadó cég agytrösztje szerint például a mai munkahelyek 60-70 százaléka elméletileg automatizálható, és az MI-technológiák a világgazdaság termelékenységét évi 2600-4400 milliárd dollárral növelhetik.

A Goldman Sachs márciusi jelentése pedig azt írja, a mesterséges intelligencia 300 millió teljes munkaidős állást válthat ki, illetve az Egyesült Államokban és Európában adódó munkafeladatok mintegy negyedét végezheti el.

Megváltás vagy fenyegetés a mesterséges intelligencia?

A stuttgarti Fraunhofer Intézet (Fraunhofer Institute for Industrial Engineering) kilenc kutatóból álló csoportja azonban azt állítja, az MI nem jelent automatikusan sem megváltást, sem fenyegetést a munkavállalók számára – derül ki az intézet által a német Handelsblatt üzleti napilapnak összeállított exkluzív tanulmányból.

A kutatók számos foglalkozást megvizsgáltak a tanártól a munkaerő-toborzón át a várostervező mérnökig, mindegyik esetében becslést adva az MI szerepére a következő 5 évben.

Két kategória mentén jellemezték az egyes szakmákat. Egyrészt arra voltak kíváncsiak, milyen mértékben alakítja át a mesterséges intelligencia az egyes hivatásokat, másfelől arra is kitérnek, hogyan alakul a munkaerő iránti kereslet az egyes területeken.

Fontos azonban, hogy a kutatócsoport előrejelzései első becslések és a legkevésbé sem megdönthetetlen előrejelzések.

A mesterséges intelligencia fejlődése és operatív felhasználása rendkívül dinamikus terület, ahol az előrejelzések bizonytalanok

– mondta Martin Braun kutatásvezető.

Emellett a csoport megpróbálja helyretenni a nyilvánosságban keringő irreális várakozásokat is, hiszen nem egy olyan csodaszerről van szó, amely minden problémát megold, de az sem igaz, hogy a ChatGPT és társai az emberiséget a jövőben teljes tétlenségre kárhoztatnák.

A mesterséges intelligencia felkavaró hatása

Hasonló tapasztalatokról számolt be a Handelsblattnak Philipp York Martin, az egyebek között a BMW-nek, Porschénak, Adidasnak, vagy például a német labdarúgó ligának dolgozó berlini Mutabor designügynökség kreatív igazgatója is.

A cégnél alapvetően két olyan szakmai csoportot – grafikusokat és marketingeseket - foglalkoztatnak, amelyeket a Fraunhofer Intézet tanulmánya kifejezetten a nagy átalakulás előtt álló hivatások közé sorol.

A mesterséges intelligencia már megszabadította a Mutabor tervezőit az ötletek időigényes vizualizálásától. Például, ha egy textilipari vállalat egy új táskát akar piacra dobni, és ehhez marketingstratégiát akar, a szakembereknek nem kell többé bonyolult fotómontázsok létrehozásával tölteniük az idejüket.

Ehelyett már a legelső találkozón meg tudják mutatni, hogyan nézne ki a táska bizonyos típusú modelleken.

Ennek ellenére az ügynökség munkaerőigénye mindkét fő területen, a grafikai tervezés és a marketing területén is növekszik.

A Mutabor most - többek között - éppen olyan mérnököket keres, akik megfelelő parancsokat tudnak adni a mesterséges intelligenciának, hogy utóbbi optimális eredményeket szállítson. A hirdetés szerint az ideális jelöltnek értenie kell a ChatGPT-féle nyelvi modellekhez, és a "természetes nyelvi feldolgozáshoz", vagyis a számítógépek és az emberek egymás közti kommunikációjához, mégpedig a lehető legtermészetesebb nyelven.

A cég szerint az állásajánlatra egyaránt jelentkeztek már dizájnért lelkesedő szoftverszakértők és a technológia iránt érdeklődő dizájnerek is.



Sötét jövőképek helyett inkább az árnyalt megközelítés vezethet célra



Egyaránt látni kell a mesterséges intelligencia előnyeit és kockázatait is – vallja Georg von Richthofen, a berlini Humboldt Intézetben a mesterséges intelligencia kutatására szakosodott tudós.

Von Richthofen szerint a bénító félelem és a parttalan optimizmus ápolása helyett jobban tesszük, ha más kérdésekre fókuszálunk. Azon kell, mondjuk, elgondolkodni, hogy miként használhatják fel a vállalatok az MI-t úgy, hogy az a munkavállalóik érdekét szolgálja, illetve milyen kiegészítő képesítéseknek van értelme az egyes szakmákban.

A legfontosabb pedig talán az, hogy ki vállalja a felelősséget azokért a termékekért vagy szolgáltatásokért, amelyek létrehozásában a mesterséges intelligencia számottevő mértékben részt vett, illetve az új technológia hogyan érinti általában is munkánk minőségét.

Az elméletből nem lesz szükségszerűen gyakorlat

Jóval szkeptikusabban látja a mesterséges intelligenciával kapcsolatos prognózisokat Britta Matthes, a berlini egyetem szociológusa. Szerinte csak azért, mert valami elméletileg automatizálható, még nem lesz szükségszerűen automatizált is.

A különböző vállalatoknál, kiállításokon rengeteg terepgyakorlatot végző társadalomkutató három példával is illusztrálta a Handelsblattnak, hogy mire is gondol.

Először is létezik egy kulturális probléma. Az, hogy a vállalatoknál alkalmazzák-e és milyen mértékben a mesterséges intelligenciát, egyben kulturális kérdés is – hangsúlyozza Matthes, aki néhány hete szerzett ezzel kapcsolatban tapasztalatot egy nagyvállalatnál, amely önvezető targoncákat szerzett be.

Az extrém drága targoncák oldalt álltak, és nem használták őket a munkavállalók

– mondja.

Lehetséges, hogy az új technológia megijesztette a dolgozókat. Az első tanulság tehát, hogy a mesterséges intelligencia használata nem csak a technikai fejlődésen múlik, hanem azon is, hogy a vezetés mennyire támogatja saját munkatársait a megújulásban.

A következő nehézség etikai természetű – folytatja a szociológus. Az adatalapú, automatizált döntéshozatali folyamatok nem automatikusan objektívek és igazságosak – emeli ki. Ezért kérdéses, hogy az MI-t néhány éven belül minden további nélkül lehet-e alkalmazni olyan érzékeny területeken, mint például a személyzeti döntések.

A mesterséges intelligencia valószínűségekkel és már meglévő információkkal dolgozik, ezért bizonyos döntések meghozására képtelen.

Például a vezetői pozíciók betöltésénél az, hogy ki került korábban vezetői pozícióba, nem ad válasz arra, hogy erre ki a legalkalmasabb jelenleg vagy a jövőben.

Végül van egy gazdasági hatékonysági kérdés is, gazdaságilag ugyanis nem mindig kifizetődő az MI kifejlesztése és alkalmazása egy probléma megoldására - mondja a szakértő. Ahhoz, hogy a mesterséges intelligenciát értelmesen lehessen használni, általában nagy mennyiségű érvényes adatnak kell rendelkezésre állnia.

Ha például egy szélturbinákat üzemeltető energetikai vállalat tudni akarja, hogy mikor kell egy turbinában kicserélnie egy pótalkatrészt, akkor sok azonos turbináról kell rendelkeznie adatokkal, ami nyilvánvalóan lehetetlen. Jobban jár tehát a cég, ha a mesterséges intelligencia fejlesztése helyett a gyártóhoz fordul válaszért.

Nem komplett hivatásokat, csupán részfeladatokat vált ki az új technológia



Az egyes munkakörökben foglalkoztatott az emberek általában különböző feladatok sokaságát végzik, amelyek egy része automatizálható vagy legalábbis az új technológiával felgyorsítható, míg mások nem.

Pontosan ez az a komplexitás, ami mások mellett két oxfordi kutatót is megcsalt. Carl Benedikt Frey és Michael Osborne ugyanis 2013-ban arra jutott, hogy az összes amerikai munkavállaló felét a következő 10-20 évben számítógép-vezérelt gépek váltják fel. Nos, ez távolról sem valósult meg, a két tudósnak pedig nem kevés nyilvános kritikával kellett szembesülnie.

Britta Matthes szerint az oxfordi robotika-kutatók nem vették figyelembe, hogy nem komplett foglalkozásokat, hanem csupán résztevékenységeket tud átvenni az MI.

A foglalkoztatás összetétele azonban folyamatosan változik, új tevékenységek és foglalkozások jelennek meg, miközben a korábbi szakmákkal szembeni követelményprofilok is megújulnak. Más szóval, az automatizált tevékenységek egyre veszítenek jelentőségükből, míg a nem robotizálhatók fontosabbá válnak, illetve újabb feladatok is megjelennek a palettán.



Minden rutintevékenységet elvisz az ördög, azaz az MI

Különösen a rutinszerű tevékenységek automatizálhatók – írja előrejelzésében a Fraunhofer Intézet. Az adóhivatali ügyintéző például nem veszíti el a munkáját csak azért, mert a jövőben a mesterséges intelligencia ellenőrzi a beérkezett adóbevallásokat, és továbbítja a számítógépes rendszerbe, ám ehelyett a helyszíni adóellenőrzések során kell kommunikálnia az adófizetőkkel, és bizony néha még a felmerülő konfliktusokkal is meg kell majd küzdenie.

Ha tehát a rutinfeladatokat gépek végzik, a munkavállalóknak az összetettebb, szellemileg megterhelőbb feladatok maradnak, illetve a mesterséges intelligencia által végzett munka ellenőrzése.

"Azok a készségek, amelyek terén emberként előnyben vagyunk, egyre jelentősebbé válnak" - mondja Georg von Richthofen.

Ezek közé tartozik például például a problémamegoldó és kommunikációs készség.

A mesterséges intelligenciának gyakran jobb ötletei vannak, mint az embereknek



Hasonló változással szembesült Kai Kaapke is, aki az elmúlt másfél évben egy utazási irodánál MI-kollégájával együtt az utazási ajánlatok árazásán dolgozik.

A gép egyik feladata, hogy a német Tui utazási iroda ügyfeleinek vásárlói magatartása alapján számítsa ki az optimális viteldíjakat.

Kaapke szerint az intelligenciának gyakran más ötletei vannak, mint a csapatának - és néha jobbak is.

Ha az MI kedvezőbb árakat dob fel, elemezzük, hogy miért, és ezután módosíthatjuk az árképzési stratégiánkat. Szó sem lehet mindazonáltal arról, hogy kontroll nélkül vegyük át a gép javaslatát.



A főnök az új beosztottokra is figyel



A mesterséges intelligencia beilleszkedése a vállalat kollektívába ugyanakkor újfajta vezetést is szükségessé tesz; ahogy a McKinsey berlini irodavezetője írja áprilisban megjelent tanulmányában, a vezetők a jövőben nem csak embereket fognak vezetni, hanem az embereket és azok kiterjesztését a mesterséges intelligencia révén."

A jó vezető tudniillik mindig tudja, hogy lehet kihozni a maximumot a csapatából. A jövőben ugyanilyen szemléletre lesz szükség a mesterséges intelligencia kompetenciái kapcsán is.