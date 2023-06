Mi a generatív mesterséges intelligencia? A generatív mesterséges intelligencia az MI egy olyan típusa, amely képes létrehozni művészeti alkotásokat, képeket, videókat, hangokat, tudományos szövegeket, 3D-modelleket, sőt, még programozásra is alkalmas. Ezt úgy teszi, hogy a meglévő adatokból mintákat tanul, majd ezt a tudást felhasználva létrehoz új és egyedi adatokat. Az ilyen algoritmus valósághű, összetett tartalmakat állít elő, utánozva az emberi kreativitást. Ígértékes eszköz a gazdaságban, hasznát vehetik a játékiparban, a szórakoztatóiparban, a terméktervezésben és az egészségügyben. Utóbbiban például segíthet a kutatásban, de orvosi leletek kiértékelésében is. Melyek a leghíresebb programok? Az első nagy hatású generatív mesterséges intelligenciát használó interaktív chatbotot az OpenAI jelentette meg a Microsoft támogatásával tavaly ősszel. A ChatGPT nevű társalgási robot összetett kérdésekre és problémákra írott válaszokat ad. A program a cég leggyakrabban használt eszköze lett. Mivel magánembereknek ingyenes, már 100 millió felhasználója van. Az algoritmus képes folyékony beszélgetésre, kreatív írásra, nyelvi fordításra és javaslattételre. A GPT-4 az OpenAI nagy nyelvi modelljének legújabb verziója, amely százezer milliárd adattal a háttérben állít elő új tartalmat. Képi és szöveges parancsot egyaránt fogad, de csak szöveggel válaszol. Az AlphaCode az egyik legjelentősebb problémamegoldó algoritmus, amely több programozási nyelven, úgymint a Python és a C++, képes megoldást nyújtani. A Deep Mind szoftverje 41,4 milliárd adattal többet tartalmaz, mint a legtöbb nyelvi modell, például az OpenAI Codex. Az AlphaCode képes az emberi programozókhoz hasonlóan összetett problémákat megoldani. A Bard a Google chatbotja és tartalomgeneráló eszköze, lényegében az OpenAI ChatGPT megfelelője. Jelenleg kísérleti fázisban van és korlátozottan elérhető az Egyesült Államokban, illetve az Egyesült Királyságban, ám a képességei gyorsan bővülnek.