Nem mutatja a gyógyulás jeleit a német gazdaság

A negyedévek óta tartó csökkenés után akár jó hír is lehet, hogy a német statisztikai hivatal legutóbbi adatközlésében stagnálásról számolt be. Ennek ellenére a kilátások nem kedvezők. Az ipar gyengélkedése továbbra is hátráltatja a gazdasági növekedést, azonban jó hír lehet, hogy a lakossági fogyasztás a vártnál jobb számokat produkált.

1 órája | Szerző: VG/MTI

