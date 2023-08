Extraprofitot szimatol Ukrajna, be is söpörné a világ olajcégeitől A Politico európai hírportálnak adott interjút az ukrán energiaügyi miniszter, és elmondta, máris van olyan külföldi olajcég, amely juttatna Ukrajnának az extraprofitjából az újjáépítésre, és a többiek is jobban tennék, ha ugyanígy cselekednének. Ha az olajvállalatok nyereségét sikerülne Kijevbe csatornázni, az effektíve egyfajta globális extraprofitadót jelentene. Galuscsenko nem ment odáig, hogy ezt így kimondja.