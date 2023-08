A kormány, a munkaadók és a munkavállalók képviselői megkezdték az egyeztetéseket Szerbiában a jövő évi minimálbérről. Általában ilyenkor kezdődnek a tárgyalások, aztán szeptemberben megegyezés híján a kormány szokta megszabni, mekkora összeget kapnak a minimálbérért dolgozók következő év januárjától.

Fotó: max.ku

Jelenleg a minimálbér a munkanapok számától függően havi 40-42 ezer dínárt tesz ki (1 dínár kb. 3,3 forint). Várhatóan 47 ezer dínárra emelik, amivel

teljesülne az ígéret, hogy az összeg eléri a 400 eurós szintet.

A munkavállalók képviselői szerint viszont 50 ezer dínárnál is magasabb összegre lenne szükség. Hivatkoznak arra is, hogy a minimális fogyasztói kosár értéke közel 52 ezer dínár. Évekkel ezelőtt el is hangzott olyan ígéret, hogy a minimálbérnek el kell érnie ezt a szintet. Most viszont a pénzügyminiszter is arra hivatkozott, hogy ez csak összehasonlítási alap, de semmilyen rendelet, vagy törvény nem szabja meg, tehát a minimálbérnek nincs köze a minimális fogyasztói kosárhoz ilyen értelemben. Szerbiában mintegy 300 ezer dolgozó kap minimálbért.

Nem lesz két emelés

Szerbiában hagyományosan évente egyszer emelték az utóbbi években a minimálbért. Idén azonban az éves szinten két számjegyű infláció miatt a szakszervezetek szerették volna elérni, hogy már júliustól emeljék meg az összeget. Arra hivatkoztak, hogy a munka törvénykönyve úgy rendelkezik, a legalacsonyabb garantált fizetést évente kétszer lehet változtatni, amikor nagyobb fennakadások vannak a piacon, ami szerintük most be is következett. Mivel legkésőbb bő fél éven belül nagy valószínűséggel parlamenti választásokat tartanak az országban, az sem zárható ki, hogy a kormány képviselői ezúttal engednek a nyomásnak, és a minimálbér összege januártól eléri a minimális fogyasztói kosárért fizetendő 52 ezer dínáros szintet.