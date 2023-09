Csehországnak akár négy új atomerőműblokkra is szüksége lehet az áramellátás biztosításának érdekében – közölte Petr Fiala cseh miniszterelnök pénteken. Emellett rövid távon a megújuló energiákkal és új gáztüzelésű erőművekkel is igyekeznek majd biztosítani az ellátást.

Fotó: AFP

A Cseh Energetikai Művek (CEZ) már kiírta a pályázatot egy új atomerőműblokk építésére. Az ajánlatokat szeptember végéig várják. De Fiala szerint egyetlen új atomerőműblokk nem lesz elég, mivel a következő években leállítják a széntüzelésű erőműveket, amelyek az ország áramtermelésének mintegy 40 százalékát adják.

A CEZ tervei között mini nukleáris erőművek is szerepelnek. A cseh kormányfő a megújuló energiák bővítése és a gázerőművekre való átállás mellett a Németországhoz kapcsolódó távvezetékek bővítését is sürgette. Továbbá arról is beszélt, hogy ideális esetben 2026-ban kezdődhet meg a lítiumbányászat a német határhoz közeli Cínovecben.