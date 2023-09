Kína 1,4 milliárd főt kitévő lakossága sem elengedő ahhoz, hogy megtöltse az üresen álló ingatlanokat – írta le az ázsiai ország romokban lévő ingatlanpiacát meglepően kritikus hangnemben a Reutersnek egy korábbi tisztségviselő.

Az egykoron még a kínai gazdaság húzóágazatának számító ingatlanpiac 2021-óta súlyos gondokkal küzd, amikor az ingatlanóriás, az Evergrande likviditási válságba került, mára pedig 300 milliárd dolláros adósságtömeget görget maga előtt. Hasonló cipőben jár a Country Garden Holdings is, bár Kína legnagyobb magánkézben lévő ingatlanfejlesztő társasága szeptember elején 22,5 millió dollárnyi lejárt kötvénykupont fizetett ki a nemzetközi kötvénytulajdonosoknak – közvetlenül a 30 napos türelmi időszak lejárta előtt, a cég dollárban denominált kötvényei ennek ellenére továbbra is töredékáron forognak. Az egy éven belül esedékes adósság közel 15 milliárd dollár. De még szeptemberben esedékes két dollárkötvény szelvénye, összesen 55 millió dollár értékben. Elemzők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy a Country Garden sokkja sokkal érzékenyebben érintheti a kínai gazdaságot, mert az ingatlanok nagy része a vidéki városokban és a húzóágazatok ipari övezeteiben fekszik. Ezeken a területeken már most is nagy a feszültség a gazdaság lassulása miatt. Ráadásul az önkormányzatok is elesnek legfőbb bevételüktől a telekvásárlások leállása miatt.

Hogy mekkora a baj?

A kínai központi statisztikai hivatal (NBS) adatai szerint augusztus végén 648 millió négyzetméterre rúgott az üresen álló ingatlanok összfelülete, ami a Reuters számításai szerint 7,2 millió lakásnak felel meg, 90 négyzetméteres átlagos ingatlanokkal számolva.

A hírügynökségnek nyilatkozó, korábban a statisztikai hivatalban dolgozó tisztségviselő ugyanakkor azt állítja, hogy az adatok nem helyesek, sok olyan ingatlan van, amelyeket sikerült ugyan értékesíteni, de még el sem készültek, ráadásul a 2016-os ingatlanpiaci lázban egy-egy spekuláns több lakást is vásárolt, amelyek máig üresen állnak, bár a statisztikákban nem szerepelnek. Nemrég a A Moody’s hitelminősítő is megkongatta a vészharangot a válság sújtotta kínai ingatlanszektort illetően, és a stabilról negatívra minősítette kilátását. A hitelminősítő szerint a szerződéses eladások körülbelül 5 százalékos csökkenése várható Kínában a következő hat-tizenkét hónapban, és az ingatlanvásárlások fellendítését célzó kormányzati intézkedések valószínűleg rövid és alacsony hatásfokúak lesz.