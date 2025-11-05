Megszólalt a Wizz Air vezetője Orbán Viktor washingtoni útjáról – nem ez az első rendhagyó útja a légitársaságnak
A magyar kormányfő és delegációja pénteken repül az Egyesült Államokba. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közölte, hogy a delegáció annyira nagy lesz, hogy a Wizz Air egy rendhagyó gépe szállítja Washingtonba.
A Wizz Air megtiszteltetésnek tartja, hogy ezen a héten a magyar miniszterelnököt és delegációját szállíthatja hivatalos kormányzati út keretében Washingtonba, ahol találkozóra kerül sor az Egyesült Államok elnökével – közölte a légitársaság a Világgazdaság megkeresésére.
A cég azt is közölte, hogy az elmúlt években a légitársaság számos alkalommal teljesített VIP-járatokat – abban az értelemben, hogy különleges megbízásról volt szó. Most a légitársaság egyik legújabb, de teljesen hagyományos Airbus A321XLR típusú gépe szállítja majd a magyar delegációt.
A koronavírus-járványkor is különleges feladatot látott el a Wizz Air: a társaság gépei Kínából maszkokat és védőruhákat szállítottak a védekezést segítve.
Rendkívül büszkék vagyunk arra, hogy a Wizz Airt választották erre a különleges és bizalmat igénylő küldetésre
– közölte Váradi József, a Wizz Air vezérigazgatója a Világgazdaság megkeresésére.
A vezérigazgató hozzátette: ez az elismerés megerősíti, hogy légitársaságuk a legmagasabb szintű szakmai és működési kiválóságot képviseli.
„Köszönöm minden kollégánknak az elkötelezettséget és a kiváló teljesítményt, amely ezt lehetővé tette” – fogalmazott.
Orbán Viktor ezzel a repülőgéppel utazik Donald Trumphoz
Budapest és Washington távolsága 7350 kilométer, amit a Wizz Air leggyakoribb repülőgépe, az Airbus A320neo ugyan nem tud megugrani, mivel maximális hatótávolsága csak 6300 kilométer, azonban a Wizz Air idén már átvehette a nagy hatótávolságú A321XLR gépekből az első darabokat, amelyeknek 8700 kilométer a hatótávolságuk.
Az Airbus A321XLR egy hosszú távú, keskeny törzsű repülőgép, amely a 2019-ben bemutatott A321neo és A321LR modellekből fejlődött ki. Képességei lehetővé teszik, hogy transzkontinentális útvonalakat teljesítsen. A Wizz Air egyszeri engedélyt kapott az amerikai hatóságtól a charterjárat üzemeltetésére.
A repülőgép így alkalmas arra, hogy betöltse a szélesebb törzsű gépek által dominált réseket a piacon. A repülőgépen jellemzően 206–220 fő utazhat egyszerre.
Bár a fapados légitársaság menetrend szerinti járatokat nem üzemeltet Budapest és Amerika között, a különleges útra alkalmas géppel rendelkezik.
A Világgazdaság megkérdezte a légitársaságot, hogy egy ilyen különleges út protokollja miben különbözik egy hétköznapi repülés előkészítésétől – de a járat felkészítésével kapcsolatban biztonsági okok miatt egyéb információt a Wizz Air nem adhatott.
Ezért megy valójában Orbán Viktor Trumphoz
Orbán Viktor már közel fél évvel ezelőtt jelezte, hogy még az idén amerikai–magyar csúcstalálkozót fognak tartani.
Orbán Balázs, a kormányfő politikai igazgatója a Kossuth Rádióban bejelentette, hogy
- az orosz–ukrán háború ügye,
- illetőleg a Magyarország és az Amerikai Egyesült Államok közötti valamennyi gazdasági, hadiipari, energetikai együttműködéssel kapcsolatos kérdés napirendre kerül,
- így az orosz energiahordozók felhasználásának kérdése is ott lesz az asztalon.
Kifejtette, hogy az Amerikai Egyesült Államok semleges külső szereplőként jár el az orosz–ukrán konfliktusban, és azon dolgozik, hogy le tudják zárni. Az amerikaiak „egy nagyon bonyolult és összetett diplomáciai manőversort hajtanak végre”, amelynek egyik lehetséges eleme a Budapestre tervezett békecsúcs és az is, hogy mindkét harcoló félre nyomást gyakorolnak.
Az Orbán Viktor által feltöltött képek tanúsága szerint a miniszterelnököt elkíséri többek között Lázár János építési és közlekedési miniszter, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi tárcavezető, Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, valamint a miniszterelnök politikai igazgatója, Orbán Balázs.
Mellettük több vállalat vezetője is ott lesz Washingtonban.