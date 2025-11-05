Megszólalt a Wizz Air vezetője Orbán Viktor washingtoni útjáról – nem ez az első rendhagyó útja a légitársaságnak

A magyar kormányfő és delegációja pénteken repül az Egyesült Államokba. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közölte, hogy a delegáció annyira nagy lesz, hogy a Wizz Air egy rendhagyó gépe szállítja Washingtonba.

Megszólalt a Wizz Air vezetője Orbán Viktor washingtoni útjáról / Fotó: NurPhoto / AFP

A Wizz Air megtiszteltetésnek tartja, hogy ezen a héten a magyar miniszterelnököt és delegációját szállíthatja hivatalos kormányzati út keretében Washingtonba, ahol találkozóra kerül sor az Egyesült Államok elnökével – közölte a légitársaság a Világgazdaság megkeresésére.

A cég azt is közölte, hogy az elmúlt években a légitársaság számos alkalommal teljesített VIP-járatokat – abban az értelemben, hogy különleges megbízásról volt szó. Most a légitársaság egyik legújabb, de teljesen hagyományos Airbus A321XLR típusú gépe szállítja majd a magyar delegációt.

A koronavírus-járványkor is különleges feladatot látott el a Wizz Air: a társaság gépei Kínából maszkokat és védőruhákat szállítottak a védekezést segítve.

Rendkívül büszkék vagyunk arra, hogy a Wizz Airt választották erre a különleges és bizalmat igénylő küldetésre

– közölte Váradi József, a Wizz Air vezérigazgatója a Világgazdaság megkeresésére.

A vezérigazgató hozzátette: ez az elismerés megerősíti, hogy légitársaságuk a legmagasabb szintű szakmai és működési kiválóságot képviseli.

„Köszönöm minden kollégánknak az elkötelezettséget és a kiváló teljesítményt, amely ezt lehetővé tette” – fogalmazott.

Orbán Viktor ezzel a repülőgéppel utazik Donald Trumphoz

Budapest és Washington távolsága 7350 kilométer, amit a Wizz Air leggyakoribb repülőgépe, az Airbus A320neo ugyan nem tud megugrani, mivel maximális hatótávolsága csak 6300 kilométer, azonban a Wizz Air idén már átvehette a nagy hatótávolságú A321XLR gépekből az első darabokat, amelyeknek 8700 kilométer a hatótávolságuk.

Az Airbus A321XLR egy hosszú távú, keskeny törzsű repülőgép, amely a 2019-ben bemutatott A321neo és A321LR modellekből fejlődött ki. Képességei lehetővé teszik, hogy transzkontinentális útvonalakat teljesítsen. A Wizz Air egyszeri engedélyt kapott az amerikai hatóságtól a charterjárat üzemeltetésére.