Várja a paksi munkagödör a betont – az atomhivatal most sem engedett a biztonságból

Megnyitotta az utat a Pakson építendő atomerőmű első reaktorblokkja betonalapjának kiöntéséhez az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) által kiadott négy határozat egyike. A másik három határozat bizonyos módosításokat engedélyezett a kivitelezésben. Ezzel új lendületet kapott a Paks II. Atomerőmű-beruházás.

Új szakaszába ért a Paks II. Atomerőmű építése / Fotó: Paks II. Zrt.

A négy határozatból az első egy részhasználatba-vételi engedély. Lényegében ennek a kiadása jelenti az érdemi előrelépést, míg a másik három a korábban már megadott építési engedélyek módosítása. Mind a négy engedély 2032. augusztus 25-ig hatályos.

Helyrehozták a repedést, felszámolták az omlást

A beruházó (jelen esetben mint kérelmező) Paks II. Zrt. már közel egy éve, 2024 december 3-án kérte a paksi 5. blokk talajszilárdítására vonatkozó részhasználatba-vételi engedélyt, miután már (engedély birtokában) dolgozott az 5. és a 6. blokk talajszilárdításán. Csakhogy, mint utóbb kiderült, az 5. blokk (nukleáris sziget) alatti, kibetonozott munkagödröt nem lehetett „használatba venni”, mert a gödör betonfalán először repedések jelentkeztek, majd omlás is történt. A munkát az OAH 2025 januárjában leállította, a Paks II.-t a javítás elvégzésére kötelezte, a részhasználatba-vételi engedélyezést pedig felfüggesztette.

Kulcsfontosságú, hogy tökéletes legyen a talajszilárdítás

A szilárdított talajtömbnek és a szilárdításhoz használt vasbeton cölöpfalnak hosszú távon fő funkciója a földrengésvédelem és a talajfolyósodás megakadályozása. Rövid távon az, hogy a vízzáró réteget képezzen az 5. blokk építése idejére.

A kivitelező a javítás során számos olyan változtatást valósított meg, amelyek révén elérhetők az előírt talajszilárdítási paraméterek. Így például

módosította a felhasznált cement összetételét,

más lett a betoncölöpök rögzítése, összeilletésének módja,

újrakeverték az épület alatti talajt 3,5 méter mélyen a szilárdítás miatt,

a munkagödör falára acél védőhálót szereltek,

ahol szükséges volt, visszabontották és újraépítették a gödör falát.

Jól sikerült a paksi javítás

Az OAH illetékesei a 2025. október 21-i helyszínin szemlén megállapították, hogy a repedést megszüntették, az építmény pedig alkalmas a rendeltetésszerű, biztonságos használatra. A hivatal tehát kiadta a kért engedélyt. Egyúttal azonban a biztonságot szolgáló intézkedések sorára kötelezte a beruházót a rendszeres ellenőrzések elvégzése, jelentések elkészítése mellett. Ugyanez a szigor igaz a további három engedélyre is. Mindegyikhez szükség volt továbbá más hatóságok (Belügyminisztérium, katasztrófavédelem, környezetvédelem, kulturális örökségvédelem) jóváhagyására is. Ezek is további feltételekhez kötötték az engedélyüket.