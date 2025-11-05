Pokrovszk is megremegett — az eddigi legpusztítóbb orosz rakéták egyikét semmisítették meg az ukránok

A Különleges Műveleti Erők egyik egysége és a Fekete Szikra nevű felkelőmozgalom közös akciója nyomán megsemmisült egy, az Iszkander hadműveleti-taktikai rakétarendszerhez tartozó szállító-töltő jármű. A találat Oroszország kurszki területén fekvő Ovszjannyikovo falu közelében történt — áll a közleményben.

Az orosz Iszkander-M rakéta az orosz-ukrán háborúban pusztító fegyvernek bizonyul. / Fotó: Kirill Kudryavtsev / AFP

Az Iszkander-M rakéta és a töltőállomása is elégett

Az ukrán katonák közlése szerint ez a jármű az Ukrajna ellen bevetett rakéták szállítására, feltöltésére és indításra előkészítésére szolgált. Emellett az SZSZO és a Fekete Szikra mozgalom "porrá égetett" egy Garmony rádiólokációs állomást, amely az Oroszországi Föderáció Kurszki területén fekvő Nyizsnyij Reutec falu közelében teljesített szolgálatot.

Az eszköz a légi célok felderítésére és kísérésére, illetve további célmegjelölésre volt rendelve

— írták a közleményben. Az ukrán vezérkar szerdai Facebook-bejegyzésében ismételten leszögezte, hogy az orosz erők nem kerítették be az ukrán katonákat a Donyeck megyében, a pokrovszki és mirnohradi agglomerációban.

Olyan műveletek zajlanak, amelyek célja az ellenség blokkolása, amely megpróbál behatolni és megerősödni Pokrovszk városában.

Aktívan folyik az ellenséges gyalogsági csoportok betörési kísérleteinek visszaverése. Csupán az elmúlt nap során Pokrovszk térségében katonáink 26 megszállót likvidáltak, további 64-et megsebesítettek.

Városi pusztítás és hatalmas veszteség

A városban és környékén 58 ellenséges gyalogsági fedezéket semmisítettek vagy rongáltak meg. A hét eleje óta pokrovszki irányban az orosz erők veszteségei: 249 megszálló, közülük 159 meghalt, 7 pilóta nélküli repülőeszköz-irányító pont, 26 gépjármű és motorkerékpár,

továbbá egy harckocsi és egy páncélozott harcjármű.

Ezzel egy időben folyik a Pokrovszk-Mirnohrad-agglomeráció védelmi szárnyainak megerősítése, valamint a logisztikai útvonalak biztosítása és védelme. Tovább zajlik a dobropilljai hadművelet is.

Alig egy kilométeren folynak a harcok

Az elmúlt nap folyamán az ukrán rohamegységek egyes irányokban 100 és 700 méter közötti távolságot haladtak előre.

A hadművelet kezdete óta 188,9 négyzetkilométert szabadítottak fel, és 249,9 négyzetkilométert tisztítottak meg az ellenség diverzáns-felderítő csoportjaitól

— jelentette a vezérkar. Az ukrán légierő beszámolója szerint Oroszország az éjjel 80 drónnal támadta Ukrajnát, a légvédelem ebből 61-et semlegesített. Hét helyszínen 18 csapásmérő drón találatát rögzítették, valamint két helyen lelőtt drónok roncsainak lezuhanását.