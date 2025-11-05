Nagyra nőtt az Nvidia: félni kell tőle, vagy elég kicsit megijedni?

Az Nvidia néhány nappal ezelőtt 5 ezermilliárd dolláros értéket elérve a világ legnagyobb vállalata lett. A cég 2023 eleje óta a tőzsdei emelkedés első számú hajtóereje, amely hatalmas hozamokat termelt részvényeseinek, milliárdokat Jensen Huang vezérigazgatónak, és ezért a cég a Wall Street talán legnagyobb sztárja most. Az Origo cikkében azt mutatja be, hogyan nőtt meg bizonyos mutatók alapján a vállalat tőkepiaci súlya, ami akkor adhat okot az aggodalomra, ha a mesterségesintelligencia- (MI) őrület valóban lufiként durran ki, mint ahogy azt egyes elemzők hangoztatják.

Az Nvidia 5 ezermillárd dolláros cég lett (illusztráció) / Fotó: Cfoto via AFP

Nvidia: a tempó gyors, kérdés, hogy veszélyes-e

A lap szerint a vállalat által elért és egyelőre tartott 5 ezermilliárd dolláros érték nem önmagában mint abszolút szám adhat okot az aggodalomra, hanem amiatt, amit az Nvidia a jelentőségével és a tőkepiacokon most elfoglalt súlyával képvisel. Azért, mert a nagy amerikai technológiai vállalatok értéknövekedése néhány év alatt elképesztő sebességre kapcsolt. Magyarán: sokkal gyorsabban nő az értékük, mint korábban.

Például a világ első ezermilliárd dolláros vállalata az Apple volt 2018-ban. Igaz, elsőre még csak néhány másodpercre lépte át a vállalat értéke az álomhatárt, de a hangsúly azon van, hogy ehhez még két évtized tőzsdei jelenléte kellett. Az Nvidia 2023-ban lépett be az ezermilliárdos értékű vállalatok szűk klubjába, majd idén nyáron, azaz 2025-ben, júliusban átlépte a 4 ezermilliárd dolláros küszöböt. A mostani 5 ezermilliárd dollárhoz pedig alig néhány hónap kellett a legutolsó állomástól számítva.

Ez extrém gyors tempó, amit persze a mesterséges intelligencia forradalma is szinten tart, de az is, hogy az Nvidia a napokban olyan cégekkel kötött megállapdást, mint a Samsung és a Hyundai. Miközben a csúcsliga más játékosai egymás után jelentették be – a Microsoftra, az Amazonra, a Meta Holdingra kell elsődlegesen gondolni –, hogy továbbra is hatalmas összegeket fordítanak a mesterséges intelligenciára.

A vállalat az értéke alapján nagyobb, mint a nagyon fontos amerikai tőzsdei mutatót képviselő S&P 500 index 11 iparági szektorából hat együttvéve, emellett túlszárnyalja a legtöbb ország teljes részvénypiacának értékét.

Egyes elemzők ugyankkor arra figyelmeztetnek, hogy bár a folyamat előbb-utóbb eléri a csúcspontját, és onnan ha nem is leszállóág, hanem konszolidáció jöhet, ám addig is a tőkepiacok aránytalanul billenhetnek el az MI-őrület hajtotta növekedés irányába.

Mit mond az Nvidia vezérigazgatója? Miként a Világgazdaság arról beszámolt, Jensen Huang nemrég azzal nyugtatgatta a világot, hogy nem épít buborékot. A következő öt negyedévben 500 millió dollár bevételre számítanak a legújabb csipek megrendeléseiből. Ráadásul – fejtette ki Huang – az Nvidia csipjei által működtetett vállalkozások a gazdaság számos területét lefedik.

További részletek az Origo összeállításában olvashatók.