„Az elmúlt évhez képest alacsonyabb lesz a költségvetési hiány Magyarországon, ráadásul az elsődleges egyenleg nullaközeli szinten fog alakulni, ami azt jelenti, hogy a 2025-ös hiány csak az államadósság után fizetendő kamatkiadásokból fog adódni. Ezek a tényezők a pozitív folyó fizetési mérleggel együtt mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a befektetők kedvezően ítéljék meg a hazai környezetet” – mondta a Világgazdaságnak Koncz Péter, a Századvég Konjunktúrakutató vezető elemzője. Az elmúlt hónapokban jelentős erősödésen van túl a forint, a magyar fizetőeszköz az euróval szemben több mint 5 százalékot, a dollárral szemben 15 százalékot erősödött. Erős forint mellett a kötvényhozamok is lejjebb tolódtak. Jól látható tehát, hogy a befektetők előszeretettel vásárolják a magyar eszközöket.

Erős forint: Magyar Péter egy két lábon járó rizikófaktor, pont ettől irtóznak a befektetők / Fotó: AFP

Erős forint: továbbra is a jegybank mozgatja a szálakat

A hirtelen jött forinterősödés miatt azonban számtalan értelmezés látott napvilágot. Az egyik ilyen, ami a Bloombergtől és a belga tulajdonú kereskedelmi bank elemzőjétől származik, hogy a piac a kormányváltást árazza, mivel egy új Tisza-kormány az Európai Unióval sokkal barátibb viszonyt ápolna, mint az Orbán-kormány, így jó eséllyel megnyílnának az uniós pénzcsapok a választások után, ez pedig a befektetőket már most a forint felé tereli. Az elemzők többsége szerint valójában sokkal racionálisabb okok állnak a háttérben.

Koncz Péter is úgy véli, az euró-forint árfolyam elmúlt időszakban látható erősödése egyértelműen a kamatkülönbözetből fakadó carry trade-nek volt köszönhető.

A régióban a cseh jegybank már 2023 decemberében elkezdte a monetáris lazítást, míg a lengyel jegybank másfél év után először, idén júniusban hajtott végre kamatcsökkentést, amit a következő hónapokban további három követett. A vezető jegybankok közül az Európai Központi Bank 2024 nyarától kezdve egy éven keresztül szinte folyamatosan csökkentette az irányadó kamatot, a Fed pedig az elmúlt két hónapban két 25 bázispontos kamatvágást hajtott végre.

Ebben a nemzetközi környezetben a forint egyre inkább vonzó befektetési opcióvá vált a befektetők számára, amit az árfolyam erősödése is tükröz

– hívta fel rá a figyelmet a Századvég elemzője, aki azt is kiemelte, hogy az MNB szigorú kommunikációja szintén hozzájárul a stabilitáshoz: az elmúlt időszakban többször kiemelték az árfolyam meghatározó szerepét az inflációs célok elérésében.