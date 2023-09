Könnyű párhuzamot vonni a tőzsdére csak nemrég visszamerészkedő Evergrande két évvel ezelőtti csődje, s a szintén kínai ingatlanfejlesztő Country Garden mostani kuponfizetési nehézségei között. Elemzők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy a Country Garden sokkja sokkal érzékenyebben érintheti a kínai gazdaságot, mert az ingatlanok nagy része a vidéki városokban és a húzóágazatok ipari övezeteiben fekszik. Ezeken a területeken már most is nagy a feszültség a gazdaság lassulása miatt. Ráadásul, az önkormányzatok is elesnek legfőbb bevételüktől a telekvásárlások leállása miatt.

Fotó: AFP

Az ingatlanszektor és a kapcsolódó iparágak a kínai GDP egynegyedét adják.

Az egész ágazat bajban van, a lakástúlkínálat különösen súlyos a kisebb és közepes méretű városokban

– mondta Kenneth Rogoff , a Harvard Egyetem közgazdászprofesszora, hozzátéve, hogy

a kínai lakosság pánikba eshet, mert vagyona nagyrészt ingatlanban fekszik.

Június végéig a Country Garden több mint 3 ezer ingatlanprojektben vett részt, ami több millió lakást jelentett. 186 milliárd dollárnak megfelelő kötelezettséget viselt a cég, beleértve a már eladott, de még át nem adott lakásokat, a beszállítókkal szembeni tartozásokat, a banki adósságot és a kötvényeket is. A kötelezettségek többsége egy éven belül esedékes. A cég 7 milliárd dollárt meghaladó első félévi veszteségről számolt be, főként az ingatlanfejlesztések leírása miatt.

A Country Garden egyet jelentett Kína tömegpiaci lakhatási és urbanizációs történetével

- állítják a Barclays elemzői. Hozzátéve: bár a cégnek nincs akkora adóssága, mint amit az Evergrande esetében láthattunk, mégis megrendítette a piaci bizalmat, s rendkívül

nehéz helyzetbe hozott tartományi és kisvárosi költségvetéseket,

melyek nagyban függtek a cég telekvásárlásaitól.

Michelle Lam, a Société Générale kínai elemzője pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy a kínai háztartások már nem tekintik biztonságos befektetésnek a lakásvásárlást.

Még ha a Country Garden elkerülné is a fizetésképtelenséget, jelentősen csökkenteni kell a vállalat méretét

– mondta Yao Yu, a YY Rating kínai hitelkutató cég alapítója, aki szerint végetért az ingatlanóriások nagy korszaka.