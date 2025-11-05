Átadhatják rettegett fegyverüket Venezuelának az oroszok: ez biztos felbőszíti Trumpot

Oroszország akár a legfejlettebb hiperszonikus rakétáit is átadhatja Venezuela számára Vlagyimir Putyin orosz elnök egyik közeli szövetségese szerint, miközben az Egyesült-Államok egyre fenyegetőbben lép fel a dél-amerikai országgal szemben.

Venezuela megkaphatja az Oresnyik rakétát / Fotó: VideoFromEveryWhere

Alekszej Zsuravljov, az orosz parlament (duma) védelmi bizottságának elnökhelyettese a Gazeta Ru című lapnak beszélt arról, hogy semmi akadálya nincs annak, hogy Oroszország akár a hiperszonikus Oresnyik rakétákat is szövetségesének adja, vagy az ukrajnai háború során bizonyító Kalibr rakétákat adjon a Maduro-rezsimnek.

A Newsweek összefoglalója szerint Zsuravljov felhívta a figyelmet arra, hogy Oroszország Venezuela egyik kulcsfontosságú katonai-technikai szövetségese, és szinte a fegyverek teljes skáláját szállítja szövetségesének, a kézifegyverektől a légierőig. Bár a részletek és a mennyiségek titkosak, az amerikaiakat akár meglepetés is érheti. Mint mondta,

semmi akadálya annak, hogy a baráti országot a legújabb fegyverekkel, például a Kalibr vagy Oresnyik rakétákkal lássák el, azt ugyanis semmilyen nemzetközi kötelezettségvállalás nem akadályozza.

Az Egyesült Államok egyre nagyobb haderőt von össze a karibi térségben, és egyre több csapást mér feltételezett drogkereskedő hajókra, melyek nagy része Venezuelából kelt útra. Nicolás Maduro venezuelai elnök ezért Oroszországhoz, Kínához és Iránhoz fordult katonai segítségért, és bár Oroszország jelezte együttműködési szándékát, az Ukrajnában lekötött ország sem Szíriában, sem az azeri–örmény háborúban, sem az izraeli–iráni 12 napos háborúban nem volt képes segíteni szövetségesein.

Ráadásul Putyin csak most, kedden jelentette be, hogy az Ukrajnában már korábban bevetett Oresnyik sorozatgyártását megkezdték. A Kalibr rakétákra, ahogy az Oresnyikre is, valószínűbb, hogy Oroszországnak inkább Ukrajnában van szüksége.