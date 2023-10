Gyanítjuk, hogy az éttermi forgalmi trendek rövid távon változékonyak lesznek, mivel a magas kamatlábak, a magas infláció és a bizonytalanság továbbra is hatással van a fogyasztókra. Ennek ellenére a fagyasztott burgonya iránti kereslet a legnehezebb gazdasági időkben is ellenállónak bizonyult, és továbbra is bízunk a globális kategória hosszú távú növekedési kilátásaiban