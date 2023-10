Nem követelte Izraeltől, hogy halasszák el gázai hadműveletének megkezdését - mondta a Fehár Házban tartott szerdai beszédében Joe Biden, az Amerikai Egyesült Államok elnöke. Tájékoztatása szerint, a sajtóhírekkel ellentétben, nem azt követelte Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnöktől, hogy halasszák el a gázai hadművelet, hanem elsősorban azt, hogy tegyen meg mindent a Hamász fegyveresei által fogva tartott túszok kimentése érdekében.

Fotó: AFP

Az amerikai elnöke emellett azt is mondta, hogy „nem bízik” a palesztinok által közölt civil áldozatokra vonatkozó adatokban. Korábban szerdán a The Wall Street Journal (WSJ) amerikai lap arról számolt be, hogy Izrael elfogadta az Egyesült Államok kérését a szárazföldi hadművelet elhalasztására, hogy további rakétavédelmi rendszereket helyezhessenek át a térségbe az amerikai csapatok védelmére.

Beszédében Biden figyelmeztetett az Egyesült Államok válaszára is, amennyiben Irán megtámadja a hadseregét. Iránnak fel kell készülnie az Egyesült Államok válaszára, ha továbbra is támadja a Közel-Keleten állomásozó amerikai csapatokat.

„Figyelmeztetésem az ajatollahnak: Ha továbbra is fellépnek az amerikai katonai személyzet ellen, válaszolni fogunk.”

– fogalmazott az amerikai elnök. Joe Biden hozzátette, hogy az amerikai hadsereg a Közel-Keleten nem a palesztin-izraeli konfliktus jelenlegi eszkalációjával kapcsolatban van, hanem jóval korábban ott állomásozott, hogy harcoljon terrorista csoportok ellen.

Sajtótáékoztatóján kijelentette azt is, hogy a jövőben biztosítani kell, hogy az iszlamista Hamász terrorszervezet soha többé ne félemlíthesse meg Izraelt, és ne használhasson palesztin embereket védőpajzsként, valamint hosszú távú megoldást kell találni a válság lezárultát követően

Szárazföldi műveletre készül a Gázai övezetben Izrael Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök kijelentette: az invázió időpontjáról az izraeli háborús kabinet fog dönteni konszenzussal.

A Gázai övezetet uraló Hamász iszlamista terrorszervezet fegyveresei október 7-én meglepetésszerű támadást indítottak Izrael ellen, betörtek az ország déli részébe, és több mint 1400 embert meggyilkoltak, további mintegy háromezret megsebesítettek, valamint mintegy 200 embert elraboltak és túszként tartanak fogva.

Az izraeli válaszcsapásokban azóta már 6546 ember halt meg a Gázai övezetben az ottani egészségügyi hatóságok tájékoztatása szerint, a sebesültek száma pedig a 17 ezret is meghaladja.