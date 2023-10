A brit élelmiszeripari infláció 15 hónapja a legalacsonyabb szintre csökkent októberre – derült ki az iparági adatokból kedden. Az áremelkedés lassuló üteme nemcsak a fogyasztóknak jelent némi könnyebbséget, de a kormánynak is kulcsfontosságú – lévén legfontosabb ígérete az infláció csökkentése.

A Kantar piackutató szerint az október 1-jéig tartó négy hétben az éves élelmiszerár-infláció 11 százalékra szelídült a szeptemberi 12,2 százalékról.

Tavaly óta most először csökkent néhány alapvető élelmiszer ára, s ez segít mérsékelni a szélesebb értelemben vett inflációt is

– kommentálta a helyzetet Tom Steel, a Kantar stratégiai meglátásokért felelős igazgatója. Az ország valamennyi nagy szupermarketlánca csökkentette az alapvető termékek árát az elmúlt hónapokban. A piacvezető Tesco a múlt héten közölte, hogy az első félévben 2500 termék árát csökkentette, várakozásai szerint az élelmiszer-infláció a második félévben tovább csökken.

A briteknél is politikai kérdés az infláció

Vannak azonban olyan alapvető termékek is, amelyek árai továbbra is emelkednek. Ilyen például a tojás, a cukorkák, valamint a fagyasztott burgonyatermékek. A múlt hónapban közzétett hivatalos adatok szerint augusztusban az általános infláció 6,7 százalék volt, az élelmiszer-infláció pedig 13,6 százalék. Az élelmiszerárak alakulása nemcsak a fogyasztóknak, de a Bank of Englandnek is kulcsfontosságú kamatdöntései meghozatalakor – jó indikátora ez a lakossági árvárakozásoknak és a keresletnek. A politika szintén árgus szemekkel lesi a fogyasztói árak alakulását, Rishi Sunak miniszterelnök számára a jövőre esedékes választások előtt ez az egyik legfontosabb kampánykérdés. A Kantar felmérése szerint szeptemberben 9,1 százalékkal emelkedtek az élelmiszerárak.

A kora őszi rekordmeleg szeptember fellendítette a hagyományos nyári kedvencek eladásait, a fagylalt, a hamburger és a mártogatós snackek mennyiségi eladásai 27, 19, illetve 10 százalékkal nőttek. A British Retail Consortium és a Barclays kedden közzétett felmérései azt mutatták, hogy a fogyasztók a múlt hónapban visszafogták a nem létfontosságú kiadások nagy részét, mivel

az üzemanyagárak emelkedése újabb csapást mért a háztartások pénztárcájára.

Grafikonunkból kitűnik, hogy a német diszkontláncok, az Aldi és a Lidl a piaci átlagot jócskán meghaladva növelték árbevételüket, ez azonban egyelőre nem volt elég ahhoz, hogy piaci részesedésük is emelkedjen.