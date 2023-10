Firenze Olaszország egyik legnépszerűbb turistacélpontja, de ezentúl nehezebb és drágább lesz szállást találni. A hatóságok ugyanis több lakást akarnak felszabadítani a helybeliek számára, ezért sorra hozzák a megszorító intézkedéseket. A legújabb ezek közül, hogy kitiltják a történelmi belvárosból az Airbnb-t és a többi hasonló, rövid távra ingatlant kiadó vállalkozást.

Firenze Olaszország egyik legnépszerűbb turistacélpontja.

Fotó: Shutterstock

A döntés értelmében három évig adókedvezményt kapnak azok az ingatlantulajdonosok, akik rövid helyett hosszú távra adják ki a lakásukat.

Dario Nardella polgármester indoklása szerint azért voltak kénytelenek helyben intézkedni, mert kiábrándítónak tartják a kormány tervét a szektor szabályozására. „2016-ban csak hatezer lakást hirdettek az Airbnb-n, ma 14 378-at” – emlékeztetett, és e hét év alatt az átlagos bérleti árak 42 százalékkal emelkedtek, csak az idén 15,1 százalékkal.

A város központjában élő negyvenezer firenzei pedig panaszkodik, hogy hirtelen lakásszállodákban laknak

– tette hozzá Nardella. A Reuters megjegyezte, hogy a polgármester a balközép Demokrata Párthoz tartozik, amely nem tagja a kormánykoalíciónak.

Nehezebb és drágább lesz szállást találni a belvárosban.

Fotó: Shutterstock

A többi európai országhoz hasonlóan Olaszországban is súlyosbítják a lakáshelyzetet az alacsony bérek, a megfelelő ingatlanok hiánya, a turisták jelentette szállásigény és az infláció. Elsősorban a szerényebb jövedelműek és a diákok számára jelenti ez a legnagyobb gondot. Firenzéhez hasonlóan New Yorkban is a rövid távú lakásbérletek szigorúbb szabályozásában keresik a megoldást.

Marco Stella, a kormánykoalícióban részt vevő jobboldali Forza Italia párt regionális koordinátora bejelentette, hogy megtámadja a firenzei döntést a közigazgatási bíróságon. Lorenzo Fagnoni, a turistáknak szállást adókat összefogó szervezet elnöke is bírálta az intézkedést, amely szerinte „teljes mértékben rossz választás, szembemegy a piac liberalizmusával”. Az Airbnb nem kommentálta a döntést a Reuters megkeresésére.

A Forza Italia bíróságon támadja meg a firenzei városvezetés döntését.

Fotó: Shutterstock

A hírügynökség emlékeztetett, hogy a kormány olyan törvénytervezeten dolgozik, amely sajtóinformációk szerint

a történelmi városközpontokban és a nagy turistaforgalmú településeken lévő ingatlanokban legalább kétéjszakás tartózkodást írna elő.

Minden egyes, turistáknak kiadott lakóingatlant nemzeti azonosító kóddal kellene ellátni, amely segítené a bérbeadások nyomon követését és szabályozását. Aki ezt nem tartja be, az 5000 euróig terjedő büntetést kockáztatna. (Egy euró 386,3 forint.)

A megélhetési válság enyhítése érdekében a kormány három évig felhagy a költségvetési szigorral, azt tervezi, hogy 2023 és 2025 között 23,5 milliárd euróval növeli költségvetési hiányát a családokat, munkavállalókat és nyugdíjasokat támogató intézkedések finanszírozására.