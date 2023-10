Az Egyesült Államok GDP-je évesített negyedéves szinten 4,9 százalékkal bővült a júliustól szeptemberig terjedő időszakban az előző három hónap 2,1 százalékos bővülése után a washingtoni kereskedelmi minisztérium csütörtökön nyilvánosságra hozott első becslése szerint. A Dow Jones konszenzusa 4,7 százalékos növekedést jelzett, ami a legnagyobb bővülés 2021 negyedik negyedéve óta.

Lassan nem lehet több bőrt lehúzni az amerikai fogyasztóról.

Fotó: Patrick T. Fallon / AFP

Az erőteljes növekedés a fogyasztói kiadások, a megnövekedett készletek, az export, a lakossági beruházások és a kormányzati kiadások hozzájárulásának köszönhető.

A CNBC értékelése szerint azonban

a politikai döntéshozók, a közgazdászok és a piacok inkább az előremutató jelzésekre fognak összpontosítani, a világ legnagyobb gazdasága ugyanis többször szembemegy a várakozásokkal.

„Nagy fokú gyanakvással kell fogadnunk, bármit mondanak is a számok” – mondta még a statisztika közlése előtt Joseph LaVorgna, az SMBC Nikko Securities America vezető közgazdásza. „A GDP-adat nem mondja meg, hogy merre tartunk. Melengetheti a szívünket egy szép szám, de az igazi probléma az, hogy mi következik ezután” – tette hozzá.

A közgazdászok az elmúlt két év nagy részében arra vártak, hogy az amerikai gazdaság lelassul, és esetleg recesszióba kerül. Ami azt illeti, korábban maga a jegybank szerepét betöltő Federal Reserve is enyhe zsugorodást prognosztizált, de ezt nemrégiben visszavonta a fogyasztói magatartás rugalmasságának köszönhetően, ami fenntartotta a növekedést. Az amerikai fogyasztóknak köszönhetően tovább úszta meg a recessziót a világ legnagyobb gazdasága, mint a legtöbben várták, és ez így maradt a július és szeptember közötti időszakban is.

Az optimisták szerint az amerikai gazdaság olyan, mint az Energizer-nyuszi.

Fotó: AFP

LaVorgna szerint, aki Donald Trump elnöksége idején a Fehér Ház vezető közgazdásza volt, a fogyasztásnak köszönhető a harmadik negyedévi GDP-növekedés több mint háromnegyede. Úgy véli azonban, hogy a magasabb hitelfelvételi költségek és a nagy értékű termékek iránti kereslet általánosan várható visszaesése már a lassulás irányába mutat.

„Az adatok jövedelmi oldala azt mutatja, hogy a gazdaság sokkal lágyabb. Sok minden van, ami azt sugallja, hogy bármennyire is szeretnénk izgatottak lenni a harmadik negyedévet illetően, ez lehet az utolsó növekedési hullám, amit egy ideig látni fogunk” – vélekedett.

Steven Ricchiuto, a Mizuho Securities USA amerikai gazdasággal foglalkozó vezető közgazdásza nem ennyire optimista.

A fogyasztók aggodalom nélkül költik a pénzt, veszik fel a hiteleket. A gazdaság olyan, mint az Energizer-nyuszi, le sem lehet állítani, és a Fed is folyamatosan hangoztatja, hogy nem igazán akarja leállítani

– emlékeztetett.

Ennek megfelelően a piacok is többféleképpen értelmezhetik a GDP-adatot. Láthatják benne annak a jelét, hogy a Fednek sokat kell még tennie az infláció leszorítása érdekében. Vagy tekinthetik úgy is, hogy a gazdaság képes elviselni a magas kamatokat, és ennek ellenére növekedni. Vagy akár gondolhatják azt is, hogy az adat a múltat tükrözi, és újabb statisztikákat várnak, amelyekből megjósolható, mi lesz a Fed következő lépése.