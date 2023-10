Valóban nem fordult el Európa legnagyobb gazdasága teljesen az orosz gáztól, de nem arról van szó, hogy Németországban használnának orosz nyersanyagot.

Egy jogi buktató miatt a SEFE Gmbh, – egykori Gazprom leányvállalat – hajói szállítanak orosz cseppfolyós földgázt, a transzport leginkább Indiába tart.

Az egykor az orosz gázóriás kezében lévő vállalat természetesen szállított orosz nyersanyagot, aztán a társaság német állami kézbe kerülésével Berlin „megörökölte” ezt a kötelezettséget. A szerződés felmondása 10 milliárd euróba fájna – így tehát erre egyelőre nincs esély.

Fotó: AFP

Ennek ellenére a kötelezettség komoly dilemmát okoz az egyébként egyik leghatározottabban oroszellenes európai országban, és

aláássa azt a sokszor hangoztatott tézist, miszerint Berlin gyakorlatilag minden kapcsolatot megszakított Oroszországgal,

és elvarrta az ukrajnai háború előtti nemzetközi szerződéseket is. Berlint most sokan bírálják, mondván a politikai retorika ellenére továbbra is kapcsolatban áll Oroszországgal. Tény, hogy a német vezetés hitelessége jelentősen csorbult.

Berlin valóban két tűz közé került, ugyanis a szerződés megszegése 10 milliárd eurójába kerülne.

A német adófizetők pedig bizonyára nem tűrnék szó nélkül egy ekkora összeg kifizetését, ugyanis ez jóval több, mint amennyit magáért a cégért fizetett a német kormány. Szakértők szerint tehát valószínűtlen, hogy emellett döntsenek.

Még a pontos összeg sem ismert, ugyanis ez a 10 milliárd euró csak egy becslés, ami arról szól, hogy valószínűleg nagyjából ennyit kellene fizetnie a német kormánynak, ha Oroszország sikeresen perelné a céget egy nemzetközi választottbíróságon. Mindenesetre a gazdasági minisztérium is vizsgálja, hogy mit tehetnek, és abban mindenki egyetért, hogy ez messze nem a SEFE „magánügye”, már csak a hatalmas összegek miatt sem.

De hogy jutottunk el idáig?

Németország tavaly azért államosította a céget, hogy korlátozza az energiaválság hatásait. A SEFE azonban még 2018-ban 20 éves szerződést kötött a szibériai jamali létesítményből LNG szállítására. A Bloomberg számításai szerint a jelenlegi piaci árakon az üzlet értéke körülbelül évi 2 milliárd euró. A társaságnak mindenképpen fizetnie kell az orosz cseppfolyós gázért, attól függetlenül, hogy mit kezd vele.

Mint minden hosszú távú szállítási szerződés, ez is igen szigorú szerződéses szankciókat, tartalmaz arra az esetre, ha a társaság nem teljesíti kötelezettségét

– jelentette ki SEFE szóvivője. Ugyanakkor Oroszország másnak is eladhatja az LNG-t, ami pedig azt jelenti, hogy Moszkvának „kétszer is fizetne”, ha a SEFE nem teljesítené a szerződésben vállaltakat. Egyszer pénzt kapna a nyersanyag értékesítéséért, másrészről a SEFE-nek is fizetnie kellene, a szerződésszegés miatt.

A SEFE a hónap elején két külön rakományt vett fel, mindkettőt Indiába szállítja novemberben. Európa nem tervez vásárolni a cégtől.

Kritikus baloldal

Christian Görke, az ellenzéki Baloldal pénzügyi szakértője szerint a német kormány magatartása ellentmondásos.

Míg további szankciókat követelnek Moszkva ellen, egy német állami cég orosz gázzal kereskedik.

– hangsúlyozta.