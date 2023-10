Német és brit tisztviselők szerint még ha Oroszország véget is vetne az ukrajnai háborúnak, és Moszkvában rendszerváltás következne be, akkor sem állna helyre a kereskedelmi kapcsolat Európa és a korábbi legfontosabb energiabeszállítója között – írta a Bloomberg.

Fotó: AFP

Ez a kapcsolat Oroszországgal véget ért, és nem lesz visszatérés. Az európai ipar nem támogathatja Moszkva háborúit az energiaellátásért cserébe, és gondoskodnunk kell az alternatív forrásokról

– olvasható Miguel Berger, Németország brit nagykövetének és Graham Stuart brit energiaügyi miniszternek a szerdai közös közleményében.

Európa az ukrajnai invázió óta csökkentette az orosz energiától való függőségét, és a régió tavaly bevezette a keleti szomszédjától származó szén- és kőolajimport tilalmát is. A földgázszállítmányok is jelentősen visszaestek, mivel Oroszország leállította az Északi Áramlatot, amelyet később egy feltételezett szabotázsakció is megrongált.

S bár a vezetékes gáz keleti importja nagyrészt leállt, a cseppfolyósított földgáz szállítása viszont az invázió óta nőtt – többek között Spanyolország, Franciaország és Belgium is azok között van, akik fokozták ennek az energiahordozónak a beszerzését.

A két ország kezdeményezése azonban egy bővebb kontinentális stratégiát jelentene, amely végleg megszüntetné az orosz energiafüggőséget, amely eddig a szankciókat is hatástalanná tette.

Ez egy hatalmas kihívást jelent. A gázárak magasabban maradnak, mint az ukrajnai háború előtt, ami továbbra is nyomást gyakorol majd a blokk iparára. De csak így tudjuk garantálni a gazdasági függetlenségünket és a békét

– mondta Berger.

Az Egyesült Királyság számára ez nem jelent hatalmas változást, mivel Oroszország 2021-ben a gáznak mindössze 4, az olajellátásnak pedig csak a 9 százalékát biztosította. Németországnak viszont ez komoly problémát jelentene, mivel a lépéssel le kéne mondania a gázszállítmányainak a feléről.

Stuart szerint ezt a legjobban a NATO-tagállamok együttműködésén keresztül lehetne enyhíteni, és a közös európai piac megerősítésével el lehetne osztani a legjobban érintett országok terheit.