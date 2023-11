A hagyományoktól eltérően nem vasárnap, hanem szombaton kerül megrendezésre a Forma-1 Las Vegas-i Nagydíja. A november 18-án, helyi idő szerint, este 10 órakor lesz a rajt, ez a magyar rajongók számára azt jelenti, hogy vasárnap korán, reggel 7 órakor kell a képernyők elé ülni.

Fotó: AFP

Nehezített pálya

Utoljára negyven éve rendeztek Forma-1-es versenyt a kaszinóvárosban, ez volt a Caesars Palace Grand Prix -futam. 1981-ben és 1982-ben a Caesars Palace Hotel és kaszinó mögötti parkolóban felrajzolt Forma-1 14 kanyarból álló pályája, és a Nevada sivatagban napközben mért több mint 40 fokos hőség, nem bizonyultak jó ötletnek egy autóversenyhez, és végül veszteséggel zárult. Most azonban a novemberi hideg sivatagi éjszaka lehet hátráltató tényező. Manapság talán joggal nevezhetik unalmasnak, túl kiszámíthatónak a Forma1-es pályákat, hiszen az autóversenyzés története szolgál egészen extrém példákkal a pálya helyét és kialakítását illetően. Ilyen, unalmasnak cseppet sem nevezhető pálya, az olaszországi Pescara melletti 1920-as években épített, közel 26 kilométeres aszfaltcsík, amely közutakat kötött össze, hegyi szakasz közbeiktatásával. A világ legveszélyesebbnek tartott versenypályája csupán egyetlen futamot ért meg, amelyet 1957-ben rendeztek. A pályát még Enzo Ferrari is túl kockázatosnak tartotta, és nem is volt hajlandó ezen a pályán indítani a pilótáit. Max Verstappen saját bevallása szerint is a hagyományosabb versenypályák híve.

Drága parádé

A szombati versenyt Las Vegas legendás főutcáján, a Stripe-on rendezik, amelyet az eseményre újra aszfaltoztak, hogy a 17 kanyarból álló, 6,1 kilométeres pályán, akár 340km/ h sebességgel is végig lehessen száguldani.

A város, az igen látványos éjszakai verseny miatt beáldozza a szombati szerencsejáték estjét is, ami a hét legnagyobb eseménye Las Vegasban. A Forma-1 is biztos befektetésnek tartja a futamot, hiszen 200 millió dollárért (70 milliárd forint) vásárolt földterületet a helyszínen, ahol a főépületet építették fel, ami további 480 millió (168 milliárd forint) dollárba került. A szervezők minden részletre odafigyeltek, hiszen a futamon használt kerékvetők festése is a város színes fényárban úszó éjszakai arcát idézik.

Az évtizedek óta várva várt Forma -1-es Nagydíj, a bennfentesek szerint is ígéretesnek tűnik, és a szervezők hatalmas bevételre számítanak. Azt remélik, hogy a tehetősebb rajongóknak minden pénzt megér majd a verseny, és az ultramagas jegyárakat is hajlandóak kifizetni. Igencsak borsos árú szolgáltatást kínál a Wynn Hotel, a hat fő részére szóló, 1 millió dolláros (352 millió forintos) jegycsomagával. Ehhez már egy négy hálószobás lakosztály jár, több mint 500 négyzetméteren, továbbá, aki ezt a szolgáltatást igénybe veszi, részt vehet egy zártkörű nyitóceremónián, illetve VIP- kiszolgálást kap a futam alatt. Azonban a földi halandók számára is nyitott a részvételi lehetőség, hiszen 500 dollárért (176 ezer forint) is végig lehet izgulni a futamot, igaz, csak állva. Ha valaki le is szeretne ülni, azért már 2500 dollárt (880 ezer forint) kell kifizetnie.

A harmadik amerikai Forma-1-es versenyt övező óriási felhajtáson túl, a sportág pénzügyi támogatói és képviselői abban bíznak, hogy a verseny segíthet megalapozni az eredetileg európai sportág tengerentúli pozícióját. Akik a sportág amerikai jövőjét pozitívan látják, példaként említik a Netflix Forma-1 kulisszáit bemutató “Drive to Survive” című sikersorozatát, amely rövid idő alatt a streaming listák élére került, illetve Brad Pitt készülő Forma-1-es filmjét, amely szintén hozzájárulhat a sportág pozíciójának megerősítésében a tengerentúlon. A film igazi kasszasikernek ígérkezik, és várhatóan jövőre, készül el, és az egyik érdekessége, hogy a színésznek Lewis Hamilton ad tanácsokat egy autóversenyző karakterének megformálásához.