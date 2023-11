November 13-án megkezdődött a 2024-es autópályamatricák érvényesítése, a termékpaletta már tartalmazza az egynapos matricát, írja az osztrák állami autópályakezelő vállalat, az ASFiNAG.

Fotó: Shutterstock

Mint ismert, az Európai Unió még 2022-ben döntött arról, hogy megreformálja az unió közlekedési és díjbeszedési rendszerét, ennek része az egy napos matrica bevezetése, amire a tagállamok két évet kaptak. Úgy tűnik, az osztrákok időben léptek:

az egynapos matrica ára 8,6 euró, azaz 3249 forint lesz.

A főként nyaralók által használt 10 napos matrica 9,90 euróról 11,50 euróra (4345 forint) módosul. A 2 hónapos matrica ára 29-ről 28,90 euróra csökken. Az éves matrica ára változatlanul 96,40 euró (36 426 forint) lesz.

Még júniusban írtunk róla, hogy Magyarországon a tervek szerint 2024. március 25-ig tervezi bevezetni az egynapos matricát, ezt a dátumot az Európai Parlament és a Tanács Eurovignetta irányelve szabta meg. Az egyelőre nem ismeretes, hogy ennek átültetése a magyar útdíjrendszerbe pontosan mikor esedékes. Ráadásul a jövő márciusi dátumot úgy kell értelmezni, hogy addig csak opcionális az egynapos matrica bevezetése. Ez jó eséllyel azt jelenti, hogy addig aligha fogják az uniós tagállamok tömegével alkalmazni az irányelvet. Már csak azért sem, mert ez szembe menne az adott államháztartás érdekeivel. Az egynapos jogosultság ugyanis lényegében bevételkiesést termel az országok útdíjrendszereiben, hiszen egy drágább útdíjtermék felől egy olcsóbb felé tereli a vásárlásokat. A változásnak tehát az államkassza nem, csupán az átutazó, az úgynevezett tranzitforgalom örülhet.

Ami a magyar egynapos matricát illeti, a személyautók (D1) esetében a fő szabály a következő: az ára nem haladhatja meg az éves jogosultság 9 százalékát. Jelenleg a D1-es kategóriában az éves engedély 49 190 forintba kerül. Csakhogy a vonatkozó jogszabály szerint az útdíj mértéke inflációkövető. Az idén a kormányzat 15 százalékos inflációt valószínűsít, vagyis papíron ennyivel emelkedhetne jövőre a matricák ára. Ennek alapján az éves engedély akár 56 568 ezer forintra is nőhetne jövőre, aminek a 9 százaléka 5091 forint lenne. Ennyibe kerülhetne az egynapos matrica.

Ez azonban nincs kőbe vésve, hiszen egyfelől az éves infláció alakulása is kérdéses, ahogy az is, hogy egyáltalán az inflációval azonos vagy annál alacsonyabb drágítás következne be 2024-től. Az utóbbira volt példa az idén is, a megyei matricák árát bőven infláció alatt emelték.