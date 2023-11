Musk megjegyzései miatt a Disney is felfüggeszti a reklámozást az X közösségi oldalon. Több vezető merikai cég után a Walt Disney Company is felfüggesztette a reklámozást az X (korábban Twitter) közösségi hálózaton, mert hirdetéseik nácibarát tartalom mellett jelentek, továbbá a cég tulajdonosa, kijelentése miatt a zsidókról - számolt be a The Hollywood Reporter.

Fotó: GettyImages

Az IBM és az Apple a héten közölte, hogy szünetelteti az X-en való hirdetést, miután egy jelentés szerint hirdetéseik a nácikat dicsérő anyagok mellett jelentek meg. A két vállalat az X közösségi hálózat legnagyobb hirdetői közé tartozik.

A Disney mellett más nagy hollywoodi stúdiók, a Lionsgate és a Paramount Global is bejelentette, hogy ideiglenesen felhagynak a reklámozással az X-en, miután Elon Musk nagy felháborodást váltott ki azzal, hogy egy szerdai bejegyzésében igazat adott annak a felhasználónak, aki azzal vádolta a zsidókat, hogy gyűlölik a fehér embereket.

Az Európai Bizottság pénteken közölte, hogy leállítja hirdetéseit az X – korábban Twitter – internetes közösségi oldalon, azzal az indokkal, hogy az "elmúlt hetekben a dezinformáció és a gyűlöletbeszéd riasztó mértékű növekedését tapasztalták."

A demokraták kezében lévő Fehér Ház szerint Elon Musk „ocsmány antiszemita hazugságot” terjeszt. A Fehér Ház elítélte az amerikai milliárdost, amiért a héten egy olyan üzenetet osztott meg az X-en, amely szerint a zsidó közösség tagjai gyűlöletet szítanak a fehérek ellen. Az IBM nácikat népszerűsítő bejegyzések miatt függesztette felhirdetéseit a platformon.