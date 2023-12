A Tesla szögletes kialakítású elektromos Cybertruckja eddig is megosztotta a közvéleményt. Vannak, akik imádják, és vannak, akik viccesnek találják a futurisztikus járgányt. Mindenesetre a jármű bemutatója után több százezres megrendelés érkezett. Most azonban úgy tűnik, hamarosan hajóvá változik, és vízre száll. Legalábbis a Tesla vezérigazgatója legutóbb arról számolt be, hogy a teherautó hamarosan képes lesz a vízi közlekedésre is.

Fotó: Frederic J. Brown / AFP

A robusztus, kissé bizarr kinézetű teherautónak talán könnyebb lesz vízen közlekedni, mint felmászni egy hóval borított dombra.

Néhány napja ugyanis egy Ford pick upnak kellett a technológiai csúcsragadozót kisegítenie a havas tereppályán.

Musk hétfői posztjában írta, hogy a Cybertruckkal még csónakázni is lehet a vízen majd, legfeljebb az utastér ajtótömítéseit kell megerősíteni. Ezt a Tesla járműmérnökei is megerősítették.

Az elektromos járműipar fejlődése és az egyre növekvő igény az egyedi tervezésű, innovatív járműmodellekre, hozzájárul a további forradalmian új fejlesztésekhez, ugyanakkor magában hordozza az újabb kihívásokat is. A Cybertruckra eddig nagyjából 600 ezer megrendelés érkezett. A kérdés, mint minden újdonság esetében, hogy sikerül-e fenntartani a kezdeti sikereket, illetve szóba kerülhet-e a tömeggyártás. Mert kétségtelen, hogy a kezdeti siker mindig a különlegességnek és az újdonságnak szól, és egy viszonylag kis darabszám eladása nem nehéz, még a megosztó, szokatlan stílus ellenére sem.