Csányi Sándor válhat az unió legnagyobb földesurává, a horvátok ugyanis eladják a legnagyobb mezőgazdasági vállalatukat, a Beljet, amit a magyar üzletember is szívesen megvenne. A cég korábban az évek óta agonizáló Agrokor konszern része volt, melynek ügye most végleg megoldódhat.

Az Agrokor egykor a horvát GDP 15 százalékát adta.

Fotó: Damir Sencar

Már több mint 5 éve húzódik Horvátország egykori mamutvállalatának, az Agrokor konszernnek az ügye. A több mint 50 ezer embert foglalkoztató és az élet minden szegmenségben jelen lévő cég az összeomlása előtt a horvát GDP 15 százalékát adta, vesztét pedig az okozta, hogy túl gyorsan nőtt. A csődtől végül holland és orosz hitelezők mentették meg, akik a segítségért tulajdonrészt követeltek. Az orosz–ukrán háború kirobbanásával azonban a Sberbanktól érkező orosz mentőöv hurokká vált, ezért a közben Forte Nova névre keresztelt vállalat mindent megtesz a szabadulásért, amitől a szankcionált oroszok sem zárkóznak el.

Nemrég felmerült a teljes cég eladása is, melynek kapcsán potenciális vevőként szóba került a magyar Indotek csoport is, de végül az üzlet meghiúsult. Most azonban minden jel arra mutat, hogy pont kerül a történet végére. A cég holland és orosz kézben lévő részét ugyanis megvásárolja az értékpapírok 27 százalékát eddig is birtokló horvát gázkirály, Pavao Vujnovac, a horvát gázkereskedő vállalat, a PPD tulajdonosa, aki sajtóhírek szerint több mint 600 millió eurót költ az üzletre. A turizmustól a magánegészségügyön és a kiskereskedelmen át a mezőgazdaságig szinte mindennel foglalkozó vállalat azonban nem marad egyben. Sajtóhírek szerint elsőként a mezőgazdasági érdekeltségeit adja el, melyre már vevők is vannak.

Rengeteg föld cserél gazdát

A balkáni óriásvállalat égisze alatt négy számottevő mezőgazdasági vállalat működik. Ezek közül a legnagyobb a magyar határ közvetlen közelében, 20 ezer hektáron gazdálkodó Belje, mely egyben az ország legjelentősebb bortermelője is. De a céghez tartoznak az egykori vukovári és vinkovcei termelőszövetkezet 11 ezer hektárt művelő utódai és egy tengermelléki gyümölcsös is. Az új tulajdonos az utóbbit meghagyná, a kelet-horvátországi szántókat és farmokat, melyek a horvát mezőgazdasági termelés 25 százalékát adják, viszont eladná. A potenciális vásárlók között van többek között Csányi Sándor is, aki már korábban szemet vetett a Beljére.

Az OTP elnök-vezérigazgatója számára azért is kézenfekvő lenne az üzlet, mert baranyai földjeit gyakorlatilag csak a határ választja el a Belje szántóitól. Ha sikerül megkötni az üzletet, akkor a magyar bankár válhat az unió legnagyobb földesurává, hiszen idehaza is több mint 30 ezer hektárt művelnek vállalkozásai.

Csányinak nem lesz egyszerű dolga, ha jó árat akar kialkudni, mert két horvát vevő is bejelentkezett vetélytársnak.

Az egyik a legnagyobb horvát malomipari cég, az eszéki székhelyű Zito, a másik pedig a Vegetának köszönhetően világhírűvé vált, részben állami tulajdonban álló Podravka. A horvát sajtó szerint az utóbbi lehet a magyar vevő legnagyobb konkurenciája, a zágrábi kormány ugyanis azt szeretné, ha továbbra is köze lenne a vagyonhoz. A Danica.hr hírportál szerint egyébként a három vállalat együttes értéke 500 millió euróra tehető.