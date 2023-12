Lassult az amerikai gazdaság, és a munkaerőpiac szűkössége is enyhült idén, ám ezek ellenére vannak munkakörök, ahol akár 20 százalékkal is emelkedtek a fizetések és a keresetek. Egyes szakmákra ugyanis nőtt a kereslet, aminek hatására a keresetek is emelkedtek. A bérnövekedés inkább a kétkezi, mint a szellemi munkakörökben tapasztalható.

Az Egyesült Államokban ötödével nőtt néhány szakmában a kereset, például a tetőfedők körében is.

Fotó: Shutterstock

A tíz legkeresettebb munkakörben átlagosan 18 százalékos keresetnövekedés volt – derült ki a Payscale kutatásából, amelyet a CNBC szemlézett.

Tíz munkakörben 18 és 25 százalék között emelkedtek a bérek októberben éves szinten, míg az átlagos bérnövekedés 5,4 százalék volt.

Ezekben a munkakörökben emelkedtek a legnagyobb mértékben a keresetek az októberig eltelt 12 hónap során:

Ügyfélszolgálati menedzserasszisztens: 24 százalékos bérnövekedés; 44 200 dolláros éves mediánbér Fodrász: 22 százalékos bérnövekedés; 34 300 dolláros éves mediánbér Vízvezeték-szerelő mester: 21 százalékos bérnövekedés; 82 700 dolláros éves mediánbér Karosszériajavító: 21 százalékos keresetnövekedés; 52 100 dolláros éves mediánbér Munkatréner, coach: 21 százalékos keresetnövekedés; 46 600 dolláros éves mediánbér Audio/vizuális technikus: 20 százalékos keresetnövekedés: 57 100 dolláros éves mediánbér Animátor: 19 százalékos keresetnövekedés; 71 400 dolláros éves mediánbér Fitneszedző: 19 százalékos keresetnövekedés; 51 100 dolláros éves mediánbér Tetőfedő: 19 százalékos bérnövekedés; 51 700 dolláros éves mediánbér Általános menedzser: 18 százalékos keresetnövekedés: 70 700 dolláros éves mediánbér

Medián bér alatt azt az összeget értjük, aminél pontosan ugyanannyival több, illetve kevesebb fizetés van.

Mivel magyarázható a keresetek növekedése?

Az ügyfélszolgálati munkakörökben nagy a jövés-menés, azaz a fluktuáció, ezért felértékelődnek a szakképzett menedzserek. Ráadásul a világjárvány lecsengésével az elhalasztott fogyasztást sokan most ejtik meg, így még nagyobb az igény a gyakorlott ügyfélszolgálatosokra.

A szakmunkások bérnövekedésénél is főleg két ok játszik közre. Egyrészt a pandémia óta többen dolgoznak otthonról, így a háztartások felől nagyobb az igény a szakmunkákra, másrészt pedig a kétkezi munka a fiatalok közt nem igazán népszerű. Mivel többen mennek nyugdíjba, mint akik munkába állnak, a szakemberek többet is kérhetnek el a munkájukért.

A fodrászoknak nagyot nőtt a keresetük az idén.

Fotó: Getty Images

Mivel nőtt a munkaerőpiaci bizonytalanság az Egyesült Államokban, többen fordultak közvetítőhöz és trénerhez, hogy felkészítsék őket az álláskeresésre, akik így szabadúszóként többet kérhetnek el. Ugyanez a helyzet a fitneszedzőkkel.

A technológiai szektor a leépítési bejelentésektől volt hangos az elmúlt évben, ezért nem meglepő, hogy az ottani munkavállalók közül sokan bizonytalannak ítélik a jövőjüket.

Menekülnének az egészségügyből és a tech szektorból

A munkavállalók leginkább az egészségügyi és a technológiai ágazatokat hagynák ott. Sokan keresnek jobb munkakörülményeket, és nagyobb megbecsülésre vágynak a munkaadóktól, úgyhogy

a munkáltatók válogathatnak a jelentkezők közül, s mostanában hosszabb ideig keresik az optimális jelölteket,

hogy a legjobbakat vehessék fel a nyitott pozíciókra.

A munkaerőpiac helyzete jövőre attól függ majd, hogy a magas kamatlábak miatt recesszióba süllyed-e az amerikai gazdaság. A fizetésemelések mértéke jövőre meghaladhatja az inflációt – évek óta először. A bérnövekedés mérséklődött, de a béremelések 2024-ben a történelmi átlag felett maradnak a Payscale becslése szerint.