A novemberben csődöt jelentő kínai árnyékbank, a Zhongzhi közölte, hogy nem képes visszafizetni adósságait – áll az üggyel foglalkozó pekingi bíróság pénteki közleményében a Bloomberg szerint. A vállalat két hónappal ezelőtt levelet küldött a befektetőknek, amelyben elismerte, hogy a 64,3 milliárd dollár kötelezettségével szemben a cég kevesebb mint 28 milliárd dollárnyi vagyonnal rendelkezik.

Egyes források szerint a Zhongzhi székházában nagy volt a káosz a csőd előtt.

Fotó: Bloomberg

A vagyonkezelő problémáira már a nyáron fény derült, csupán a gondok kiterjedésének mértéke nem volt nyilvánvaló a szakértők számára: a Zhongzhi egyik leányvállalata július közepén ugyanis késedelmesen tudott csak kifizetni több tartozást, felhívva ezzel magára mind a felügyelet, mind a versenytársak figyelmét.

Csődje rossz fényt vet az árnyékbanki rendszerre: ezek a legalitás határán működő pénzintézetek ugyanis – a Zhongzhihoz hasonlóan – rendre magas hozamokat ígérnek a befektetőknek, amelyek teljesítése érdekében kockázatos ügyletekbe fektetnek be. Ezek a befektetések azonban nem mindig sülnek el jól, ilyenkor a befektetők bukják a pénzüket. Ezt most a Zhongzhi ügyfelei is a saját bőrükön tapasztalják meg.

Egyes elemzői számítások alapján a legjobb forgatókönyv szerint legfeljebb 14 milliárd dollárt tudnak visszaszerezni a jogászok a bírósági ügy lezárultáig, mások azonban pesszimistábbak, és bőven tízmilliárd dollár alatti összegekkel számolnak. A bírósági eljárások ugyanis rendkívül költségesek, bonyolultak és lassúak is.

A fizetésképtelenné vált alapok eszközállományát átlagosan 70 százalékos diszkont mellett tudják értékesíteni az eljáró szakértők, így a különböző költségek és díjak levonását követően a befektetők legfeljebb befektetett vagyonuk 13 százalékát kaphatják majd vissza az elemzők számításai szerint. Az biztosan kijelenthető, hogy többéves, de akár évtizedes jogi csatározás is következhet a jövőben.

A Zhongzhi bedőlése fájdalmas következményekkel járhat nemcsak a saját befektetőire, de az alaposan megtépázott kínai ingatlanpiacra nézve is, melynek a cég fontos vállalati befektetője volt, és amelynek látványos mélyrepülése nagymértékben járult hozzá ahhoz, hogy a cég befektetései elértéktelenedjenek, és még akár az áron aluli értékesítésük se menjen zökkenőmentesen.

Az ugyanakkor árnyalja a képet, hogy a vállalat hitelezői többnyire inkább tehetős magánszemélyek voltak, nem pedig intézmények, ez tompíthatja a pénzügyi rendszerre gyakorolt közvetlen hatást. Ám ez nem akadályozta meg a kínai hatóságokat abban, hogy büntetőeljárást indítsanak az ügyben. A csődig hosszú utat tett meg az árnyékbank: az 1995-ben alapított, pekingi székhelyű Zhongzhi az évek alatt olyan kiterjedt birodalommá nőtte ki magát,

amely csúcspontján több mint ezermilliárd jüannyi eszközzel rendelkezett.

A csoport hat engedélyezett pénzintézetben, köztük a Zhongrong Internationalban rendelkezik részesedéssel. Emellett számos tőzsdén jegyzett cégben is ellenőrző részesedést szerzett a félvezetőktől az egészségügyig és a fogyasztásig terjedő ágazatokban.