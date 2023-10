Kínában az új építésű lakások árai szeptemberben már a harmadik egymást követő hónapban csökkentek, tovább mélyítve az ország ingatlanpiacának a gondjait, amely még egy hagyományos vásárlási csúcsidőszakban sem tudott fellendülni – derül ki a Nemzeti Statisztikai Hivatal (NBSC) adataibó

Üresen álló, új építésű lakópark a kínai Tiencsinben.

Fotó: Shutterstock

Az NBSC jelentése szerint az új lakások árai 0,2 százalékkal csökkentek havi szinten, az augusztusi 0,3 százalékos zuhanást követve. Éves szinten az árak 0,1 százalékkal estek, ami megegyezett az előző havi csökkenéssel.

A lakásárakra vonatkozó adatok egy nappal azután érkeztek meg, hogy kiderült: az ingatlanértékesítések és a beruházások terén is két számjegyű csökkenést mértek, jelezve, hogy a világ második legnagyobb gazdasága még a kedvező GDP-adatok ellenére is mély vízben van, ahová a gyenge ingatlanpiac húzza le.

Ingatlanválság: több mint hétmillió lakás áll üresen Kínában A hivatalos adatok szerint augusztus végén 648 millió négyzetméter volt az üresen álló ingatlanok összfelülete, de a valós adat még ennél is nagyobb lehet.

A kormány az elmúlt hetekben felgyorsította az állami támogatások és ösztönzők ütemét, a hitelfelvételi szabályokon lazítottak és feloldották a lakásvásárlási korlátozásokat néhány városban, hogy megpróbálja fellendíteni a levert vásárlói hangulatot, amely az elemzők szerint a stabilizálódás jeleit mutatja.

A szeptember–októberi időszak gyengesége kifejezetten aggasztó, mivel hagyományosan ez az ingatlanvásárlások csúcspontja Kínában. Az, hogy az ingatlanpiac képes-e teljesen helyreállni, a negyedik negyedév teljesítményétől függ, de az új lakások árai valószínűleg a 2023-as év egészében csökkenni fognak

– írta Ma Hong, a Zhixin befektetési kutatóintézet vezető elemzője. A kínai ingatlanszektor, amely egykor a gazdasági növekedés egyik fő motorja volt, 2020 óta gyengélkedik, és amelyet az eladósodás, az elpárolgó befektetői bizalom, valamint az egyre szigorúbb szabályozások kényszerítenek térdre.

A kínai kormány támogatási politikája most valamennyire fellendítette a keresletet néhány nagyvárosban, például Pekingben és Sanghajban is emelkedtek a lakásárak havi szinten. A túlkínálattal küzdő kisebb településeken azonban továbbra is mérsékelt maradt a kereslet, és országos szinten az ingatlanszektor továbbra is mélyrepülésben van.