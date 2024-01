Nem úgy fest, hogy Szaúd-Arábia jó úton halad ambiciózus célja felé, hogy 2026-ra feltegye magát az autógyártás világtérképére olyan ipari nagyhatalomként, amely akkor évi 150 ezer elektromos autó előállítására lesz képes, 2030-ban pedig eléri az évi félmillió darabos kibocsátást.

Ferrari-verseny boxutcája Rijádban. Elkötelezettek a luxus irányában.

Fotó: Fayez Nureldine / AFP

Az olajbevételekből ugyan bőven futná minderre, de számos tényező hátráltatja a nagy ívű program végrehajtását. Mivel a kudarc fogalmát nem ismerik sem a szaúdi állami befektetési alap, a PIF vezetői, sem az országot vezető politikusok, a terv megy előre a maga rögös útján.

Tömeggyártás helyett manufaktúra

Bár az eddig elért eredményekkel nem büszkélkedhetnek: írd és mond összesen 800 darab autót szereltek eddig össze manuálisan az olajkirályság egyetlen, 2023 szeptemberében elindított üzemében, azokat is az Arizonából ideszállított Lucid-alkatrészekből.

Emellett a tajvani Foxconn-nal közösen megalkották saját villanyautó-márkájukat, a Ceert, amelynek még se modellje, se telephelye nincs, de jövőre már 150 ezer járművet kellene legyártania. (A Reuters névtelenséget kérő forrása szerint a Ceer még 2026-ban sem áll majd készen a sorozatgyártásra.)

A Toyotával próbálkoztak, de a japánok nem látták, így meg sem ragadhatták az üzleti lehetőséget.

Fotó: AFP

Kialakítottak emellett egy karosszériapréselő, fémmegmunkáló üzemet, és hatalmas összegeket költenek az olyan gyártókkal való együttműködés kialakítására, akik már letettek egyet s mást az asztalra. Ki mással kezdhették volna a tárgyalásokat, mint a világ legnagyobb autóipari konszernjével, a japán Toyotával.

A tárgyalások már 2019-ben, pár fordulót követően zátonyra futottak, a Toyota a magas munkaerőköltségekre, a helyi beszállítók hiányára és a megcélzott felvevőpiac szűkösségére hivatkozva mondott nemet a partnerségre. Arról nem is szólva, hogy a japánok még ma is a hibrid technológiára esküsznek, a tisztán elektromos hajtású járművek tömeggyártására való felkészülésüknek pedig az elején járnak.

Az elutasítás kissé lelombozta a kedélyeket,

de annyira azért nem, hogy az olajbevételekből származó 700 milliárd dolláros vagyont befektető PIF ne adjon ki 5,4 milliárd dollárt a Lucid Motors 60 százalékáért, az amerikai prémiumkategóriás elektromos autókat gyártó cég további 1,4 milliárd dolláros kamatmentes kölcsönt kapott a Szaúdi Ipari Fejlesztési Alaptól (SIDF) egy szaúd-arábiai üzem felépítéséhez.

A szaúdiak és a Lucid-puzzle

A szaúdi kormány eközben garanciát vállalt arra, hogy a következő tíz évben összesen százezer Lucid márkájú luxusautót vásárol meg, hogy a keresletre már ne is legyen gond.

A gyártás meglehetősen furcsa konstrukcióban menne: a Lucid arizonai telephelyén összerakott és letesztelt járműveket szétszednék és átküldenék az óceánon, hogy Szaúd-Arábiában a helyi megrendelői igényeknek megfelelően újra összerakják őket – ezt Faisal Sultan, a Lucid globális alelnöke mondta korábban a Reutersnek,

Lucid elektromos autók parkolnak a cég chicagói gyárának udvarán.

Fotó: Shutterstock

Az ellátási lánc és a járműgyártás tehát az Egyesült Államokban maradna, ez azonban akadályozhatja a helyi gyártás kiteljesedését, mivel az ország továbbra is minden hozzávalóból importra szorul majd.

Kétségtelen, hogy Szaúd-Arábiában pénz van, az autógyártáshoz szükséges ipari, beszállító háttér viszont hiányzik, ennek a kiépítése azonban még helyiek pénztárcájához képest is botrányosan sokba kerülne, miközben az elektromos autózás fellegvárában, Kínában bagóért be lehet szerezni szinte mindent.

Kína alacsony gyártási költségekkel szerzett versenyelőnyével pedig még akkor sem lehet konkurálni, ha a profittermelés nem szempont a szaúdiak számára.

Összefogással viszont előbbre tudnak jutni a szaúdiak is, ezért meg is egyeztek októberben a dél-koreai Hyundai-jal egy belső égésű motorral szerelt és elektromos járműveket is készítő közös gyár megépítésére, amely a Luciddal és a Ceerrel kiegészülve klaszterként is szolgálná a szaúdi autógyártást, dzsiddai központtal.

Fanyalognak az elemzők

Elemzők szerint még ezzel sem érik el azt a kritikus méretet, amelynél a járműgyártás kifizetődővé válna. Alkatrész-beszállítókból viszont nincs hiány, a Ceer leendő villanyautóihoz például a BMW szállítja majd az akkumulátorokat és a fontosabb részegységeket. De nem mindig lesz ez így, hiszen Szaúd-Arábiát az akkugyártás fellegvárává akarják fejleszteni, noha jelenleg ehhez nem adottak a feltételek.

Az akkugyártás nélkülözhetetlen alapanyagát, a lítiumot egyelőre csak kutatják a királyságban, még Kalid bin Szaleh al-Mudaifer, Szaúd-Arábia ipari és ásványi erőforrásokért felelős miniszterhelyettese sem tudja, hogy eredménnyel járnak-e.

A PIF által támogatott Maaden bányavállalat vezérigazgatója, Robert Wilt sem tudott pozitívumokat közölni a lítium tengervízből való kinyerésének módszeréről, mint mondta, a kutatások egyelőre kísérleti fázisban vannak.

Valószínűleg nem fogunk olyan saját lítiumforrást találni, amellyel a folyamatban lévő autógyár-építésekkel időben lépést tartva megfelelő kínálatot tudnánk teremteni az őket kiszolgáló akkugyártás számára. Addig is marad az import

– ismerte el Robert Wilt. A PIF meg is tette ehhez a szükséges lépéseket, tavaly létrehozva a globális ásványianyag-beszállítási kapacitásokat feltérképező és a felvásárlásokat végrehajtó Manara Minerals nevű közös vállalatot a Maadennel, Az alapanyaggal tehát nem lesz probléma, de hogy ki fog helyben akkumulátorokat gyártani, arról egyelőre mélyen hallgatnak.

Egyelőre a szaúdi tulajdonú Lucid modelljeit is importálni kell az olajkirályságba.

Fotó: Yasuhiro Kobayashi / AFP

A saját autógyártás mint a Mohamed bin Szalmán szaúdi koronaherceg által kitűzött stratégiai cél elérése tehát csúszik, és egyre többe kerül, de a gazdaság olajról való leválasztására és munkahelyteremtésre irányuló terve, a Vision 2030 olyan prioritást élvez, amelynek finanszírozási forrását elemzők szerint az olajnagyhatalom akkor is garantálja, ha az nincs szinkronban a józan paraszti gondolkodással.