Bruno Le Maire francia pénzügyminiszter vasárnap este a TF1 televízióban adott interjújában alacsonyabb GDP-növekedési előrejelzést jelentett be 2024-re - jelentette a francia média. A Reuters tájékoztatása szerint, a 2023 végi lassabb növekedés és az idei első félévre vonatkozó gyenge kilátások miatt, a kormány kénytelen lesz csökkenteni az egész évre vonatkozó 1,4 százalékos GDP-növekedési előrejelzését, és újabb állami kiadáscsökkentéseket jelent be.

Fotó: Hans Lucas via AFP

A La Tribune című online lap arról számolt be, hogy a 2024-es előrejelzést 1 százalék körülire csökkentik, és Le Maire két év alatt 20 milliárd eurós kiadáscsökkentést jelent be. A Le Figaro arról számolt be, hogy 0,9 százalékra csökkenti az előrejelzést, és 10 milliárd eurós megtakarítási tervet jelent be a kormány.

A pénzügyminisztérium nem kívánta kommentálni a sajtóban megjelent információkat. Szombaton közölte, hogy Le Maire a TF1 20 órai híradójában fog beszélni. Az Európai Bizottság február 15-én a novemberi 1,2 százalékról 0,9 százalékra csökkentette a 2024-es franciaországi GDP-növekedési előrejelzését, és 0,8%-ról 0,3%-ra vágta vissza az EU legnagyobb gazdaságának számító Németországra vonatkozó előrejelzését.

A hónap elején a párizsi székhelyű Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet a korábbi 0,8%-ról 0,6%-ra csökkentette a 2024-es francia növekedési előrejelzését.

Franciaország hivatalos statisztikai hivatala, az INSEE február 7-én azt prognosztizálta, hogy az euróövezet második legnagyobb gazdasága az első negyedévben mindössze 0,2%-kal bővül az előző három hónaphoz képest, amikor is stagnált, és hogy ezt az ütemet a második negyedévben is tartani fogja.