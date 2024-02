Megállapodás: egy tikos partnercéggel épít lőszergyárat a Rheinmetall Ukrajnában

A német hadiipari vállalat, a Rheinmetall szombaton bejelentette, hogy egy lőszergyár megnyitását tervezi Ukrajnában egy helyi vállalattal partnerségben – írja a Reuters.

Fotó: AFP

Az erről szóló szándéknyilatkozatot a hírek szerint a jelenleg zajló 60. müncheni biztonságpolitikai konferencia keretében kötötte meg a Rheinmetall egy meg nem nevezett ukrán céggel. A tervek szerint a két fél által közösen üzemeltetett lőszergyár közel egymillió 155mm kaliberű lövedéket gyárt majd évente. Arról egyelőre nincs információ, hogy hol épül majd meg az új hadiüzem, ahogy arról sem nyilatkozott a cég, hogy mikor kezdődhet a termelés.

Armin Papperger a Rheinmetall vezérigazgatója nemrég a Handelsblattnak azt mondta, hogy a tervek szerint a német hadiipari vállalat jövőre nagyjából 700 ezer tüzérségi lövedéket gyártana, ezzel már képes Ukrajna mellett Európa ellátására is. Ukrajnának különben már százezres nagyságrendben szállítottak lövedéket, a pontos mennyiség azonban hadititoknak számít.

Az EU idén egymillió lőszerrel segíti Ukrajnát Josep Borrell, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője az év végéig egymillió lőszer leszállítását ígérte meg Ukrajnának.

A Rheinmetall valósággal dúskál a megrendelésekben az orosz-ukrán háború kitörése óta, Papperger szerint hét-nyolc éven belül elérhetik az évi 20 milliárd eurós árbevételt, ez a szektor tíz legnagyobb amerikai vállalatának aktuális ranglistáján a hetedik-nyolcadik helyre lenne elegendő. Erre minden esélye meg is van a német vállaltnak, Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke szintén a mai müncheni konferenciahelyszínen jelentette be, hogy márciusban mutatja be az EU védelmi ipari stratégiáját, amely egyebek között a hadiipari termelés több mint 20 százalékos növelését irányozza elő.