Zágráb és Ljubljana számára is stratégai fontosságú lenne egy új közös atomerőmű építése. A tervek már megvannak és ha Brüsszel zöld energiává minősíti az atomot, akkor a fejlesztések is megkezdődhetnek.

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP



Az egykori Jugoszlávia egyelten atomerőműve 1983-ban állt szolgálatba a mai Szlovénia területén közvetlenül a horvát határ mellett. A kezdetben 636 megawattos majd 696 megawattra bővített, amerikai típusú, Westinghouse blokkot a szlovének a horvátokkal közösen építették Belgrádtól függetlenül, ezért az erőmű az ország felbomlása után is horvát és szlovén közös tulajdonban maradt. A reaktort, mely Szlovénia áramszükségleteinek 35, míg Horvátország áramigényeinek 16 százalékát fedezi, a két ország szakemberei közösen is üzemeltetik. Nemrég pedig az élettartamát is meghosszabbították 2043-ig.

Hogyan tovább?

Az államok közti stratégiai együttműködés zavartalan ezért időről időre felmerül egy újabb reaktor építésének lehetősége is, de a finanszírozás kérdése mindig gondot okozott. Azzal viszont, hogy az Unió zöld energiává minősítheti az atomot, új távlatok nyíltak a projektben.

A horvátok és a szlovének ugyanis a tervek szerint kettő darab, egyenként 1200 megawattos francaia ATMEA-1 típusú reaktort építenének a meglévő mellé szintén közösen.

A beruházás értékét 10 milliárd euróra becsülik, ennyi pénzt viszont a két állam egyelőre csak uniós források bevonásával tudna szerezni. Az új blokk építéséhez azonban nem elég a pénz és a politikai akarat. A szlovének ugyanis még az idén népszavazást tartanak arról, hogy akarnak-e új nukleáris reaktorokat az állam területén. Abban az esetben viszont,

ha a lakosság nemmel szavaz, akkor a beruházásnak új helyet kell találni Horvátország területén.

Ez viszont tovább drágíthatja a beruházást. Potenciális helyszínként szóba jöhet az Isztriai félszigeten található Plomin, ahol nemrég bezárt az ország utolsó szénerőműve, illetve Sziszek (Sisak) környéke. A közös erőmű építésétől a horvát kormányfő is beszélt. A miniszterelnök a csütörtöki brüsszeli atomenergetikai csúcson határozottan kiált a nukleáris energia mellett és azt mondta, országa a jövőben több figyelmet fordít a nukleáris energiára és a közös erőmű bővítése mellett fontolgatják a kisebb, moduláris reaktorok jövőbeni beszerzését is.