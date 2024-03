Növekvő kanyarókockázatról számolt be legfrissebb összefoglalójában az Egészségügyi Világszervezet (World Health Organization, WHO). A szervezet szerint, a világ országainak több mint felében magas vagy nagyon magas kanyarójárvány-kockázattal nézhetnek szembe az év végére, hacsak nem tesznek sürgős intézkedéseket.

Fotó: fotohay

A kanyaró egy rendkívül fertőző, levegőben terjedő vírus, amely főként öt éven aluli gyermekeket érint. Védőoltással megelőzhető – 2000 óta több mint 50 millió halálesetet sikerült elkerülni – állítja a WHO. De évtizedek óta tartó visszaesés után a legtöbb régióban elkezdett nőni a kanyarós esetek száma, főként a Covid–19 idején elmaradt oltások miatt.

Hol ütheti fel a fejét a kanyaró?

A kanyaró okozta halálozási arány magasabb a szegényebb országokban, ahol gyengébb az egészségügyi rendszer, de a WHO figyelmeztetett, hogy a közepes és magas jövedelmű országok is veszélyben vannak. A közelmúltbeli járványok között megbetegedések csoportjai szerepeltek Anglia-szerte, Romániában, Szerbiában, Németországban, Görögországban és egy kicsi, de egyre növekvő járványt regisztráltak az elmúlt napokban Floridában is.

Natasha Crowcroft, a WHO kanyaróval és rubeolával foglalkozó vezető műszaki tanácsadója sürgős intézkedésre szólította fel a kormányokat a gyermekek védelme érdekében.

Látható, hogy a CDC (US Centers for Disease Control and Prevention) által a WHO adataival előállított kimutatások szerint, a világ országainak több mint felét fenyegeti magas vagy nagyon magas szinten a járványkitörések kockázata

– mondta egy genfi ​​sajtótájékoztatón.

Amellett, hogy az oltási programokat vissza kell állítani, az országoknak gyorsan észlelniük kell a járványokat, és gyorsan reagálniuk kell a további terjedés korlátozására – írta a Világgazdasági Fórum a hónap elején.

A The Washinton Post arra hívta fel a figyelmet, hogy az Egyesült Államok 15 államának hatóságai körülbelül három tucat kanyarós esetről számoltak be, miközben Floridában továbbra is foglalkoznak egy általános iskolában kialakult helyi járványkitöréssel – ami arra készteti a szakértőket, hogy megkongassák a vészharangot az egyes közösségekben tapasztalható elégtelen oltási arány miatt.

Hogy néz ki a kanyaró, mik a kanyaró tünetei?

A kanyaró egy erősen fertőző légúti fertőzés, amelyet vírus okoz. A legtöbb beteg teljesen felépül, és ha egyszer elkapja, immúnissá válik. De ritka esetekben a fertőzés súlyos betegségekhez és egészségügyi szövődményekhez vagy halálhoz vezethet.

Fotó: Science Photo Library via AFP

A sebezhetőbbek közé tartoznak a kisgyermekek, a terhes nők, a legyengült immunrendszerűek és a kanyaró ellen be nem oltottak.

A kanyaró leggyakrabban gyermekeknél fordul elő, de felnőtteket is érinthet.

A kanyaróvírus a fertőzött személy orrában és torkában szaporodik. Terjedhet fertőzött cseppekkel való közvetlen érintkezés útján, vagy levegőn keresztül, amikor a fertőzött személy lélegzik, köhög vagy tüsszent. A kanyaróvírus akár két óráig is a levegőben maradhat, miután a fertőzött személy elhagyja a területet. Ha mások belélegzik a szennyezett levegőt, vagy megérintik a fertőzött felületet, majd megérintik a szemüket, orrukat vagy szájukat, igen könnyen megfertőződhetnek.

A kanyaró olyannyira fertőző, hogy ha valaki megfertőződik, a környezetében élők, a fertőzésnek kitett emberek akár 90 százaléka is megkapja, ha nem immúnis. Ez a legfertőzőbb, vakcinával megelőzhető betegség.

A kanyaró jelei és tünetei

A kanyaró jelei közé sorolják tipikusan a lázat, a száraz köhögést, az orrfolyást, a torokfájást, a gyulladt szemeket és a fényérzékenységet. Két-három nappal az első tünetek megjelenése után a száj belsejében apró, fehér foltok, közepükön kékesfehér pontokkal és piros háttérrel, az arcon pedig nagy, lapos bőrkiütések jelennek meg, melyek egymásba is érhetnek. A kanyaró tünetei általában 7–14 nappal azután jelentkeznek, hogy egy személy érintkezésbe került a vírussal.

Fotó: JabaWeba

Három-öt nappal a tünetek megjelenése után jelenhetnek meg a kiütések, ez a kanyaró legismertebb tünete. Ez átalában lapos, vörös foltokkal kezdődik, amelyek az arcon a hajvonalnál jelennek meg, és lefelé terjednek a nyakra, a törzsre, a karokra, a lábakra és a lábfejekre. A brit Nemzeti Egészségügyi Szolgálat szerint a kiütés foltjai általában nem viszketnek. A fertőzöttek fertőzőek négy nappal a kiütések kialakulása előtt, és négy nappal azt követően.

Hogyan kezelik a kanyarót?

A Washinton Post cikke szerint, a kanyaróra nincs specifikus kezelés, de a gyógyszer segíthet a fertőzésből eredő tünetek és szövődmények kezelésében. A szakértők azt javasolják , hogy a súlyos kanyarós esetekben szenvedő gyermekek rendszeresen kapjanak A-vitamint.

Mennyire kell félni Magyarországon a kanyaró miatt?

A magyar gyerekek 98 százaléka be van oltva kanyaró ellen, ennek köszönhetően Magyarországon „népességszintű védettség” alakult ki a betegséggel szemben – mondta korábban Oroszi Beatrix, az Országos Epidemiológiai Központ (OEK) főigazgatója az M1 aktuális csatorna kedd reggeli műsorában. Magyarországon tehát szinte minden 15 hónapos és 11 éves gyereket beoltanak kanyaró ellen. Ennek köszönhetően Magyarországon az elmúlt tizenöt évben csak behurcolt, vagy azzal összefüggő eset fordult elő – tette hozzá. A magas átoltottság miatt kicsi a kanyarójárvány esélye Magyarországon, de javasolt a védőoltás, ha valaki járvány sújtotta területre utazik – közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK).

Beoltva is elkapható a kanyaró?

Létezik egy biztonságos és hatékony oltás a kanyaró ellen: a kanyaró, mumpsz és rubeola vakcina (MMR), amely segít a három betegség elleni védekezésben. Az amerikai Betegség-ellenőrzési és Megelőzési Központ (CDC) azt javasolja, hogy a gyermekek az első adagot 12 és 15 hónapos kor között kapják, a második adagot pedig 4 és 6 év között. A CDC szerint egy adag körülbelül 93 százalékban hatékony a kanyaró megelőzésében, két adag pedig körülbelül 97 százalékban. A szervezet úgy véli, hogy nagyon kis számú ember – körülbelül 100-ból 3 – még akkor is elkaphat kanyarót, ha már két adag oltást kapott, de hajlamosak kevésbé súlyos betegséget kapni.