A pocsék német ipari teljesítmény a magyar gazdaságot is hazavághatja Nem véletlenül zuhant össze a magyar ipar és kivitel tavaly év végén: a német ipar decemberben három százalékkal esett vissza éves szinten, ráadásul a havi adatok is rosszabbak lettek a vártnál. Mindez azért is probléma, mert a hazai gazdaság egyre kevésbé tudja függetleníteni magát a német folyamatoktól.