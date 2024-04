A szerdán bejelentett szabályozás az első nagyszabású reform Barack Obama elnök gyermekéhezés visszaszorítására és az egészséges táplálkozásra vonatkozó 2010-es törvénye óta. A Biden-kormányzat is foglalkozott a kérdéssel, 2030-ig kifutó nemzeti stratégiát fogalmaztak meg az éhezés megszüntetésére és a táplálkozással összefüggő betegségek csökkentésére – írja a CNN.

A menzareform tovább folytatódik az Egyesült Államokban / Fotó: GettyImages

Kutatások igazolták, hogy az Obama-kormány idején életbe lépő változások – több gyümölcs és zöldség, teljes kiőrlésű gabonák és alacsony zsírtartalmú tejtermékek bevezetése – jelentősen csökkentették a gyerekek és a tizenévesek testtömeg-indexét. De az évek alatt valamelyest visszaszivárgott a cukor, ezért aktuális újra a menzareform. A Mezőgazdasági Minisztérium Élelmezésügyi és Táplálkozási Szolgálata az új normákat széleskörű társadalmi egyeztetés után vezeti be, több fórumon tárgyaltak az érintett szereplőkkel, iskolákkal, élelmiszergyártókkal, érdekvédelmi szervezetekkel.

Kevesebb lesz az édes és a sós

Az új normák szerint a 2025-2026-os tanévtől bizonyos élelmiszerek – a reggeli gabonapelyhek, a joghurt és az ízesített tejitalok – esetében korlátozni kell a cukortartalmat. A második lépcsőben, a 2027–2028-as tanévtől pedig a heti menü kalóriatartalmának maximum 10 százaléka származhat cukorból. Hasonlóképpen csökkenteni kell a felszolgált ételek nátrium tartalmát is, szintén több lépcsőben. A rendelet ad némi türelmi időt, és figyelembe veszi, hogy idő kell az élelmiszerek újragyártásához, de a tanulók ízlése sem alkalmazkodik rögtön az új ízekhez.

Az amerikai iskolai étkeztetés továbbra is komoly hangsúlyt fektet a gyümölcsök és zöldségek, valamint a teljes kiőrlésű gabonák fogyasztására, ahogy a kulturális és vallási okokból fennálló eltérő igényekre is. A minisztérium közleménye szerint a következő tanévtől az intézményeknek lehetőségük lesz arra is, saját konyhájukra megtermeljék az alapanyagok egy részét.

Az Amerikai Szív Társaság (AHA) üdvözölte a reformot, szerintük fontos előrelépés a helyes irányba. Kiemelték: a feleslegesen bevitt kalóriák jellemzően az élelmiszerekhez hozzáadott cukrokból származnak, nincsen valódi tápértékük, súlygyarapodást okoznak, növelik a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség és egyéb krónikus betegségek kockázatát.